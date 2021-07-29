Эстония пообещала усилить помощь Литве в разрешении кризиса с беженцами
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет пообещал оказать всестороннюю помощь и поддержку Литве, оказавшейся под гибридной атакой с восточного направления.
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет пообещал оказать всестороннюю помощь и поддержку Литве, оказавшейся под гибридной атакой с восточного направления.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны, пояснив, что министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы Калле Лаанет, Артис Пабрикс и Арвидас Анушаускас в среду в режиме видеоконференции обсудили возможные шаги по усилению безопасности региона, оказавшегося под гибридной атакой.
«Литва попала под гибридную атаку, в результате которой создалась кризисная ситуация в сфере безопасности, напрямую влияющая на положение как в странах Балтии, так и в регионе в целом, - сказал Лаанет. - Силы обороны Эстонии уже оказали практическую помощь Литве и мы готовы продолжить эту поддержку, направив в Литву наши дроны. Эстония также готова помочь Литве в организации тендеров. Я считаю, что мы должны попросить помощь и поддержку и у наших союзников по НАТО».
Министры обороны признали, что ситуация с безопасностью в регионе складывается серьезная и решили еще чаще обмениться информацией о своей деятельности и принимаемых мерах.
В течение последнего месяца в Литву проникло почти 2500 беженцев, что почти в 33 раза больше, чем в прошлом году и в 66 раз больше, чем в 2019 году.