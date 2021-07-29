Город Тарту готовится приветствовать олимпийскую чемпионку Юлию Беляеву и ее тренера

«Жительница Тарту Юлия Беляева и другие члены эстонской женской команды фехтовальщиц доставили всей Эстонии мощные позитивные эмоции, когда в захватывающих поединках завоевали олимпийское золото. В предстоящий четверг мы все вместе сможем приветствовать олимпийского героя, Юлию Беляеву, в ее родном городе Тарту, выразить ей свою великую гордость ее достижением», — сказал мэр Тарту Урмас Клаас.

Все желающие жители Тарту смогут принять участие в церемонии встречи и чествовании олимпийской чемпионки и ее тренера в 16 часов на Ратушной площади, а если в это время пойдет дождь, то у главной сцены Свободного от автомобилей проспекта Тарту.

Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах 27 июля в Токио в решающем поединке со сборной Южной Кореи завоевала золотые медали командного турнира Летних Олимпийских игр.