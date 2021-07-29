В Мустамяэ будут предлагать бесплатные обеды для детей

Для начала бесплатные горячие обеды будут предлагаться всем желающим детям раз в неделю, по пятницам в 13:00 рядом с игровой площадкой спортивного парка Мустамяэ по адресу Э. Вильде теэ, 69. Предлагаемые в рамках пилотного проекты обеды будет готовить ресторан Armudu (restoranarmudu.ee).

«Недавно, запуская кампанию, направленную на сокращение пищевых отходов и выброса продуктов питания, министр социальной защиты Сигне Рийсало отметила, что количество людей, нуждающихся в продовольственной помощи, за год увеличилось почти на 100%. Подобные тревожные сигналы поступают и от наших социальных работников. Многие дети не получают дома полноценного горячего питания. Чтобы все дети могли есть полноценную горячую еду хотя бы один раз в день, с 2006 года в Эстонии школьное питание для учеников основной школы сделали бесплатным. Но что делать, если школы сейчас нет, на школьное питание рассчитывать не приходится, а летние каникулы довольно долгие?» - рассказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс о том, что послужило отправной точкой для организации пилотного проекта.

«В Эстонии почему-то мало говорят об опыте северных соседей в организации бесплатных летних обедов для детей, но сейчас самое время и здесь начать предлагать аналогичную услугу. Мы спрашивали мнение наших жителей о необходимости такой услуги и в выездных конторах Управы Мустамяэ, и на нашей страничке в Фейсбуке. Нас поддержали и вот, основываясь на опыте финнов, мы решили попробовать!» - добавил Лаатс.

Расписание бесплатных горячих обедов для детей Мустамяэ:

В 13.00 в пятницу, 6 августа

В 13.00 в пятницу, 13 августа

В 13.00 в пятницу, 20 августа

В 13.00 в пятницу, 27 августа

NB! В рамках этого проекта горячее питание будут получать только дети до 18 лет (в Финляндии до 16). Управа Мустамяэ надеется на понимание других посетителей парка.

«Команда Управы Мустамяэ сделает все от нас зависящее, чтобы эти летние обеды проходили гладко и организованно. В то же время мы ждем от жителей Мустамяэ отзывов и предложений, чтобы на их основе в конце августа решить, стоит ли и, если да, в каком формате продолжать проект бесплатных детских обедов следующим летом!» - поделился планами Лаатс.