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Эксперт: охота за студенческими квартирами в этом году началась раньше

Съемная меблированная квартира в доме Newton. ФОТО: Scandium Kinnisvara

В ожидании возможных новых ограничений охота за студенческими квартирами началась уже в середине июля, показывает опыт LVM Kinnisvara.

«Торопятся из-за возможных новых коронаограничений, а также из-за общей активности рынка недвижимости, — объяснил член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. – Если начать искать съемную квартиру за несколько недель до начала учебного года, выбор может оказаться довольно скромным».

В лучшем положении находятся родители студентов, живущие недалеко от университетского города: они могут знакомиться с новыми предложениями хоть ежедневно.

«Приезжим из Йыхви или Вильянди практически невозможно за один день организовать просмотр подходящих квартир. Тем более что лучшие предложения иногда находят клиента в течение дня», — сказал Саксинг.

По словам Саксинга, студенческие квартиры ищут как для аренды, так и для покупки, причем предпочитают квартиры в хорошем состоянии, расположенные рядом с учебными заведениями. В Таллинне желающие найти квартиру около вуза более активны, чем в Тарту.

Как говорит Саксинг, если квартиру покупают, то она может требовать небольшого ремонта, а если снимают, то предпочитают полностью готовую к заселению квартиру.

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