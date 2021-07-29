Эксперт: охота за студенческими квартирами в этом году началась раньше
В ожидании возможных новых ограничений охота за студенческими квартирами началась уже в середине июля, показывает опыт LVM Kinnisvara.
В ожидании возможных новых ограничений охота за студенческими квартирами началась уже в середине июля, показывает опыт LVM Kinnisvara.
«Торопятся из-за возможных новых коронаограничений, а также из-за общей активности рынка недвижимости, — объяснил член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. – Если начать искать съемную квартиру за несколько недель до начала учебного года, выбор может оказаться довольно скромным».
В лучшем положении находятся родители студентов, живущие недалеко от университетского города: они могут знакомиться с новыми предложениями хоть ежедневно.
По словам Саксинга, студенческие квартиры ищут как для аренды, так и для покупки, причем предпочитают квартиры в хорошем состоянии, расположенные рядом с учебными заведениями. В Таллинне желающие найти квартиру около вуза более активны, чем в Тарту.
Как говорит Саксинг, если квартиру покупают, то она может требовать небольшого ремонта, а если снимают, то предпочитают полностью готовую к заселению квартиру.