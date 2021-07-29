Обанкротившийся торговый центр T1 выставлен на аукцион
Банкротные управляющие Индрек Лепсоо и Кристо Тедер выставили на аукцион столичный торговый центр T1. Начальная цена - 85 миллионов евро, пишет ERR.
Банкротные управляющие Индрек Лепсоо и Кристо Тедер выставили на аукцион столичный торговый центр T1. Начальная цена - 85 миллионов евро, пишет ERR.
Аукцион будет проходить с 30 августа по 20 сентября. Чтобы в нем участвовать, необходимо внести залог - 500 000 евро, сообщается на сайте аукционов.
Регистрация на аукцион продлится до 12:00 27 августа. Центр продается вместе с его обязательствами и заключенными договорами.
В начале июня Харьюский уездный суд объявил банкротом фирму Tallinna Moekombinaat (TMK), которая владеет торговым центром T1 (Peterburi tee 2). Тогда же суд назначил банкротными управляющими Кристо Тедера и Индрека Лепсоо.