Обанкротившийся торговый центр T1 выставлен на аукцион

Аукцион будет проходить с 30 августа по 20 сентября. Чтобы в нем участвовать, необходимо внести залог - 500 000 евро, сообщается на сайте аукционов.

Регистрация на аукцион продлится до 12:00 27 августа. Центр продается вместе с его обязательствами и заключенными договорами.