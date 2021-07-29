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Правительство объявило о новых ограничениях

  • С понедельника маски в транспорте обязательны
  • Вскоре будет ограничено число людей на мероприятиях и в помещениях
  • Необходимо вакцинироваться как можно быстрее
Кая Каллас и Танель Кийк. ФОТО: Madis Veltman

Правительство провело сегодня заседание, одобрив несколько пунктов повестки дня. По итогам заседания состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр госуправления Яак Ааб, министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр обороны Калле Лаанет, которые объявили о своих решениях.

Премьер-министр Кая Каллас, в частности, объявила о введении новых ограничений в связи с растущим уровнем заражения коронавирусом. В частности, с понедельника в общественном транспорте станет обязательным ношение масок. По ее словам, в этом случае трудно отличить вакцинированных и невакцинированных людей, в связи с чем ограничение вводится для всех.

С 9 августа ограничения будут предусматривать, что во внутренних помещениях смогут находиться 50 человек, а на улице - 100. Если число участников выше, необходимо проверять справку о вакцинации или наличие коронатеста.

Также Каллас напомнила, что вакцинированные люди помогают сохранять Эстонию открытой, пообещав во второй половине дня заняться темой организации вакцинации.

По словам Яака Ааба, важно в сотрудничестве с местными самоуправлениями и школами ускорить вакцинацию до начала учебного года, чтобы не пришлось вновь учиться дистанционно.

По словам Танеля Кийка, на данный момент перегрузка больницам не угрожает, в среднем сейчас в день вакцинируется около 3000 человек, но темпы заболеваемости вновь внушают тревогу. Он призвал население прививаться, иначе придется вновь закрывать страну по секторам. Основная проблема сейчас состоит в доступности вакцин в небольших населенных пунктах, в связи с чем важно сотрудничество с местными самоуправлениями. В то же время уже есть районы, где вакцинировано более 70% населения. 

Отдельно Кийк упомянул о вакцинации детей, заметив, что здесь необходимо сотрудничать со школьными медсестрами. Точный план действий в связи с этим правительство обещает озвучить к 12 августа. Помимо вакцины Pfizer, детей можно теперь вакцинировать с помощью Moderna, преимущество которой состоит в том, чтобы интервал между двумя дозами составляет четыре недели.

Был задан вопрос: если организатор мероприятия может спросить посетителя, вакцинирован он или нет, то почему у министра Аннели Отть этого спросить нельзя? Логично ли это?

«Безопасность мероприятий и развлечений важны. Я бы хотела, чтобы все министры были вакцинированы. Важно, чтобы мы были едины в тех решениях, которые принимаем», - сказала Каллас. Яак Ааб уточнил, что личные данные о здоровье человек озвучивать не обязан, а все решения правительство принимало на основе консенсуса и никто из министров не был против.

Журналисты также поинтересовались, что произойдет, если на входе организатор мероприятия потребует справку, а человек ответит, что не желает ее показывать. На каких основаниях будет происходить дальнейшее? Каллас ответила, что основанием в данном случае послужит распоряжение правительства, а при больших скоплениях народа будет необходимо доказать свою безопасность для окружающих. По словам Ааба, в данном случае ограничение пропорционально и основные услуги ограничены не будут – речь идет только о развлечениях и досуге.

Каллас заметила, что мероприятия добровольны и всегда есть возможность их не посещать. «Мы уже видели, как мероприятия становились очагами заражения, поэтому важно контролировать безопасность здоровья», - сказала она.

Возник вопрос и о том, кто отвечает за медленный темп вакцинации. «Мы недовольны этой ситуацией. В ближайшее время наступит ясность, что необходимо предпринять в связи с реорганизацией персонала в Министерстве социальных дел. На уровне руководства необходимы изменения», - сказала Каллас. По словам Кийка, важно найти решения, а не искать виновных, некоторые решения необходимо принять и на уровне правительства.

Ааб отметил, что на данный момент дефицита вакцины нет. «Мы пытаемся найти возможность, чтобы донести вакцину до людей, и мы с этим справились, например, на Viljandi Folk за два дня была вакцинирована 1000 человек», - сказал он.

Госконтроль критически оценил план вакцинации, в связи с этим правительство попросили прокомментировать заявленную на осень цель вакцинации. «Цель достичь 70% к началу осени по-прежнему остается в силе, - сказал Кийк. – Среди пожилых охват должен быть еще шире, чтобы риск их попадания в больницу был еще ниже».

Планирует ли правительство в последующие недели вводить другие дополнительные ограничения или ставка будет сделана на коронапаспорта? «Мы хотим сохранить общество как можно более открытым», - сказала Каллас, заметив, что важно иметь в виду, сколько человек попадает из-за коронавируса в больницу, фиксировать число заболевших, зараженных и находящихся на ИВЛ. «Люди устали от ограничений и теперь они могут вакцинироваться и защитить себя, так можно будет проще получить доступ к определенным услугам», - добавила она.

Министр инфотехнологий Андрес Сутть заметил, что в связи с новыми ограничениями придется больше использовать справку о вакцинации, поскольку во внутренних помещениях без нее смогут находиться лишь 50 человек, а на улице - 100. Справка о вакцинации используется во многих странах для того, чтобы не закрывать рестораны, театры и увеселительные заведения.

Он также прокомментировал недавний случай утечки личных данных, отметив, что кибербезопасность - часть эстонского государства и вопрос национальной безопасности. По его словам, полиция задержала подозреваемого, незаконно получившего доступ к фотографиям на документы. Тем более, на этом фоне важно больше инвестировать в кибербезопасность, в противном случае наша уязвимость возрастет.

Министр обороны Калле Лаанет прокомментировал ситуацию с беженцами в Литве, назвав это гибридной войной и нагнетанием нестабильности на литовской границе, что и является целью Лукашенко. «Мы видим, что среди мигрантов есть люди, которые занимаются сбором информации для режима Лукашенко», - сказал он. Министр обороны сообщил, что вчера состоялась встреча между министрами обороны трех стран, было решено отправить дроны для мониторинга ситуации на границе, также Эстония предложила запросить международную помощь.

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