Правительство объявило о новых ограничениях

Премьер-министр Кая Каллас, в частности, объявила о введении новых ограничений в связи с растущим уровнем заражения коронавирусом. В частности, с понедельника в общественном транспорте станет обязательным ношение масок. По ее словам, в этом случае трудно отличить вакцинированных и невакцинированных людей, в связи с чем ограничение вводится для всех.

С 9 августа ограничения будут предусматривать, что во внутренних помещениях смогут находиться 50 человек, а на улице - 100. Если число участников выше, необходимо проверять справку о вакцинации или наличие коронатеста.

Также Каллас напомнила, что вакцинированные люди помогают сохранять Эстонию открытой, пообещав во второй половине дня заняться темой организации вакцинации.

По словам Яака Ааба, важно в сотрудничестве с местными самоуправлениями и школами ускорить вакцинацию до начала учебного года, чтобы не пришлось вновь учиться дистанционно.

По словам Танеля Кийка, на данный момент перегрузка больницам не угрожает, в среднем сейчас в день вакцинируется около 3000 человек, но темпы заболеваемости вновь внушают тревогу. Он призвал население прививаться, иначе придется вновь закрывать страну по секторам. Основная проблема сейчас состоит в доступности вакцин в небольших населенных пунктах, в связи с чем важно сотрудничество с местными самоуправлениями. В то же время уже есть районы, где вакцинировано более 70% населения.

Отдельно Кийк упомянул о вакцинации детей, заметив, что здесь необходимо сотрудничать со школьными медсестрами. Точный план действий в связи с этим правительство обещает озвучить к 12 августа. Помимо вакцины Pfizer, детей можно теперь вакцинировать с помощью Moderna, преимущество которой состоит в том, чтобы интервал между двумя дозами составляет четыре недели.

Был задан вопрос: если организатор мероприятия может спросить посетителя, вакцинирован он или нет, то почему у министра Аннели Отть этого спросить нельзя? Логично ли это?

«Безопасность мероприятий и развлечений важны. Я бы хотела, чтобы все министры были вакцинированы. Важно, чтобы мы были едины в тех решениях, которые принимаем», - сказала Каллас. Яак Ааб уточнил, что личные данные о здоровье человек озвучивать не обязан, а все решения правительство принимало на основе консенсуса и никто из министров не был против.

Журналисты также поинтересовались, что произойдет, если на входе организатор мероприятия потребует справку, а человек ответит, что не желает ее показывать. На каких основаниях будет происходить дальнейшее? Каллас ответила, что основанием в данном случае послужит распоряжение правительства, а при больших скоплениях народа будет необходимо доказать свою безопасность для окружающих. По словам Ааба, в данном случае ограничение пропорционально и основные услуги ограничены не будут – речь идет только о развлечениях и досуге.