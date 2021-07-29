Правительство объявило о новых ограничениях
- С понедельника маски в транспорте обязательны
- Вскоре будет ограничено число людей на мероприятиях и в помещениях
- Необходимо вакцинироваться как можно быстрее
Правительство провело сегодня заседание, одобрив несколько пунктов повестки дня. По итогам заседания состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр госуправления Яак Ааб, министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр обороны Калле Лаанет, которые объявили о своих решениях.