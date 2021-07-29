ФОТО ⟩ Старый модуль Международной космической станции упал в Тихий океан

20-летний модуль «Пирс» был отправлен в атмосферу Земли, куда он устремился, как огненный шар. Как сообщает Cnet, астронавт Европейского космического агентства Томас Песке поделился фотографиями падения модуля в социальных сетях.

So long DC1! After almost twenty years of service, instead of getting a medal 🥇, one of the @Space_Station's oldest @roscosmos modules got a little trip through the atmosphere. 🌠#MissionAlpha https://t.co/EP9154jL2k pic.twitter.com/8p7QI2UFDX — Thomas Pesquet (@Thom_astro) July 27, 2021

«Пирс» был вкладом российского космического агентства Роскосмос в создание МКС. «После почти 20 лет службы один из старейших модулей Роскосмоса на космической станции был отправлен в небольшое путешествие по атмосфере», - написал Песке в Твиттере.

Пирс представлял собой воздушный шлюз, который использовался для хранения и обслуживания российских скафандров.

Модуль Международной космической станции «Пирс» ФОТО: Scanpix

Песке отметил, что смотреть, как улетает часть космической станции, было необычно.