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ФОТО ⟩ Старый модуль Международной космической станции упал в Тихий океан

Модуль Международной космической станции "Пирс" ФОТО: SCANPIX

Международная космическая станция (МКС) получила новый российский космический модуль «Наука», и поэтому возникла необходимость свести старый модуль с орбиты, пишет Postimees

20-летний модуль «Пирс» был отправлен в атмосферу Земли, куда он устремился, как огненный шар. Как сообщает Cnet, астронавт Европейского космического агентства Томас Песке поделился фотографиями падения модуля в социальных сетях.

«Пирс» был вкладом российского космического агентства Роскосмос в создание МКС. «После почти 20 лет службы один из старейших модулей Роскосмоса на космической станции был отправлен в небольшое путешествие по атмосфере», - написал Песке в Твиттере.

Пирс представлял собой воздушный шлюз, который использовался для хранения и обслуживания российских скафандров.

Модуль Международной космической станции «Пирс» ФОТО: Scanpix

Песке отметил, что смотреть, как улетает часть космической станции, было необычно.

В понедельник Роскосмос подтвердил, что обломки «Пирса» упали в Тихий океан.

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