ФОТО ⟩ Старый модуль Международной космической станции упал в Тихий океан
Международная космическая станция (МКС) получила новый российский космический модуль «Наука», и поэтому возникла необходимость свести старый модуль с орбиты, пишет Postimees.
Международная космическая станция (МКС) получила новый российский космический модуль «Наука», и поэтому возникла необходимость свести старый модуль с орбиты, пишет Postimees.
20-летний модуль «Пирс» был отправлен в атмосферу Земли, куда он устремился, как огненный шар. Как сообщает Cnet, астронавт Европейского космического агентства Томас Песке поделился фотографиями падения модуля в социальных сетях.
So long DC1! After almost twenty years of service, instead of getting a medal 🥇, one of the @Space_Station's oldest @roscosmos modules got a little trip through the atmosphere. 🌠#MissionAlpha https://t.co/EP9154jL2k pic.twitter.com/8p7QI2UFDX— Thomas Pesquet (@Thom_astro) July 27, 2021
«Пирс» был вкладом российского космического агентства Роскосмос в создание МКС. «После почти 20 лет службы один из старейших модулей Роскосмоса на космической станции был отправлен в небольшое путешествие по атмосфере», - написал Песке в Твиттере.
Пирс представлял собой воздушный шлюз, который использовался для хранения и обслуживания российских скафандров.
Песке отметил, что смотреть, как улетает часть космической станции, было необычно.
В понедельник Роскосмос подтвердил, что обломки «Пирса» упали в Тихий океан.