Полезно: три возможности сэкономить, обновляя комнату школьника к началу учебного года

Дизайнер IKEA отмечает три типичные ошибки родителей в обустройстве комнаты, которые как раз и приводят к большим тратам, и делится практичными советами, как их избежать. С помощью этих советов можно создать комнату, которую не нужно будет постоянно обновлять и переделывать.

1. Вместо мебели для взрослых выбирайте мебель, которая растет

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Сравнивая детскую с другими комнатами, первая требует частых перестановок и покупок - дети растут, и их комната должна меняться. Чтобы сэкономить, родители часто покупают в детскую мебель для взрослых, надеясь, что она прослужит дольше. Дизайнер интерьера советует идти от обратного и выбирать мебель, созданную для детей, но такую, которую можно менять и дополнять при необходимости.

«Одна из наиболее частых проблем - выбор слишком высокого письменного стола. Дети растут, а родители не хотят покупать стол каждые несколько лет, поэтому порой родители берут стол и стул первоклашке «на вырост». Но мебель не по размеру может быть неудобной, не говоря уже об эргономике и здоровье школьника», — говорит дизайнер IKEA Элийсе Таммекиви.

Она напоминает о стандартах эргономики: колени при позе сидя должны быть под углом в 90 градусов, а ступни должны находиться на полу. Специалист советует выбирать стол и стулья с регулируемой высотой - такая мебель будет расти вместе с ребенком.

«Мебель, которая создана и сконструирована для детей, и которая растет вместе с ними, благоприятно влияет на здоровье ребенка и при этом такая мебель - экономичное и практичное решение. Эта мебель будет в пользовании долгие годы и позволит создать пространство, которое действительно понравится ребенку. Растущая мебель, это не только стол и стул, но и кровать и полки. Когда мебель создана для ребенка, это помогает ему почувствовать себя настоящим хозяином пространства и воспитывает самостоятельность», — говорит дизайнер интерьера.

2. Не стоит бросаться из крайности в крайность

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Создавая детскую с нуля или обновляя ее, родители часто хотят сделать все и сразу, что значительно повышает траты, что может впоследствии поубавить пыл и желание что-то переделывать. Дизайнер говорит, что эти траты можно и стоит растянуть даже на несколько лет, и при этом иметь хорошо меблированную комнату.

«Вы можете обустроить комнату для растущего ребенка, и не нужно покупать все и сразу. Для начала можно купить самое необходимое - кровать, стол, стул и полки для хранения, а все остальные детали потом. Ребенку лучше и веселее будет находиться в просторной, светлой и чистой комнате, чем в пространстве, которое давно не обновлялось и не отвечает его желаниям», — говорит Элийсе Таммекиви.

По ее словам, выбирая модульную мебель, вы сможете при необходимости изменять и дополнять ее в будущем, просто добавив ящики, полки и шкафчики.

3. Не слишком много цветов

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Детская должна быть детской, и не стоит забывать об украшениях интерьера, ведь они не только добавляют веселья в комнату, но и помогают развивать воображение. Но если сделать комнату слишком цветной, она будет выглядеть перегруженной, и такую комнату сложнее обновить, когда встанет такая необходимость. Зная заранее, что детям всегда нравится все новое и свежее, дизайнер дает еще пару советов, как можно без больших затрат создать настоящую детскую.

«Стены лучше покрасить в нейтральные тона, а играть с цветами в текстиле и аксессуарах, например, выбрав любимый цвет ребенка. Шторы, ковер, постельное белье, шкатулки, коробочки и другие небольшие предметы в комнате будет легко заменить. Но если стены и мебель насыщенного цвета, вам потребуется больше сил и средств, чтобы ее обновить», — советует дизайнер IKEA. Еще больше возможностей, по словам дизайнера, дают шкафы и шкафчики со сменными фасадами, они меняют облик комнаты на все 100%.