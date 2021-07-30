Ошибочка вышла: данные жителей Эстонии регулярно утекают из государственных инфосистем

В очередной раз жители Эстонии стали получать "письма счастья": на этот раз некоему злоумышленнику удалось найти брешь в услуге, которой управляет Департамент государственной инфосистемы (RIA), и скачать почти 300 000 фотографий из базы данных удостоверяющих личность документов. Полиция заверила, что уже поймала преступника, ему не удалось воспользоваться полученными данными, и можно спать спокойно. Вот только это далеко не первый случай, когда Департамент государственной инфосистемы (RIA), которому мы вынуждены предоставлять свои данные, не может их сберечь.