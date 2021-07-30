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  • Эстония
  • Ошибочка вышла: данные жителей Эстонии регулярно утекают из государственных инфосистем

Ошибочка вышла: данные жителей Эстонии регулярно утекают из государственных инфосистем

Фото иллюстративное. ФОТО: David Becker/AP

В очередной раз жители Эстонии стали получать "письма счастья": на этот раз некоему злоумышленнику удалось найти брешь в услуге, которой управляет Департамент государственной инфосистемы (RIA), и скачать почти 300 000 фотографий из базы данных удостоверяющих личность документов. Полиция заверила, что уже поймала преступника, ему не удалось воспользоваться полученными данными, и можно спать спокойно. Вот только это далеко не первый случай, когда Департамент государственной инфосистемы (RIA), которому мы вынуждены предоставлять свои данные, не может их сберечь. 

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К счастью, в этот раз экспертам RIA и Департамента полиции и погранохраны удалось прервать скачивание сотен тысяч фотографий из базы — скачивание данных оказалось возможным из-за уязвимости в услуге предоставления фотографий, которой управляет RIA. Уже через двое суток полиция задержала подозреваемого в Таллинне: свой IP-адрес ему скрыть не удалось, но найти брешь все-таки получилось. То ли повезло, то ли безопасность наших систем оставляет желать лучшего, чему свидетельством - предшествующие случаи.

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