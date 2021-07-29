Завершен монтаж фильма про аптекаря Мельхиора
Фильм «Аптекарь Мельхиор», премьера которого ожидается осенью, смонтирован. Начался этап постпроизводства, в ходе которого будут наложены спецэффекты и музыка.
Фильм «Аптекарь Мельхиор», премьера которого ожидается осенью, смонтирован. Начался этап постпроизводства, в ходе которого будут наложены спецэффекты и музыка.
Об этом BNS сообщил руководитель по постпроизводству и спецэффектам фильма «Аптекарь Мельхиор» Ян Вильюс. По его словам, постпродакшн картины начался уже в январе, незадолго до завершения съемок, которые шли примерно полгода, но полноценно приступить к постпроизводству и созданию спецэффектов удалось только сейчас, когда готов монтаж.
Работать над постпроизводством до конца сентября будет команда примерно из 50 человек. «Сейчас мы активно работаем над спецэффектами – создаем мир «Аптекаря Мельхиора», в котором действие в основном происходит в средневековом Таллинне. Также под руководством композитора Лийны Сумера создается на основании монтажа саундтрек», – рассказал Вильюс.
По словам Яна Вильюса, для производственной команды фильма главным вызовом стало то, как лучше всего связать знакомое место и незнакомое время. «Зритель должен узнать любимый Старый город. В то же время средневековый Таллинн был совсем другим. Хоть мы и не снимаем исторический фильм, результат должен получиться достоверным, поэтому на этапе постпроизводства мы удаляем все оказавшиеся в кадре современные здания и объекты, достраиваем старинные дома и добавляем атмосферу средневековья. Постпродакшн это также большая работа с деталями – предстоит менять погоду, связывать воедино разные места съемок, удалять из кадра объекты, которым не место в средневековом городе. Результатом работы можно быть довольным, если зрители не заметят сделанных на компьютере изменений и спецэффектов».
Вильюс добавил, что съемкам трилогии об аптекаре Мельхиоре предшествовала основательная подготовка: «Поскольку масштабнее кинопроекта в Эстонии еще не было, предшествовавшая съемкам стадия подготовки должна была быть максимально обстоятельной. Видение режиссера Элмо Нюганена, оператора Михкеля Соэ и художника Матиса Мяэсалу в деталях определилось еще до начала съемок, поэтому режиссеру монтажа Марион Коппель и ответственной за спецэффекты команде будет несколько проще добиться желаемого результата».
Первая часто трилогии «Аптекарь Мельхиор» выйдет на экраны нынешней осенью.
Бюджет на производство проекта составляет 6 миллионов евро. В финансировании съемок первого фильма участвуют Эстонский институт кино и фонд «Капитал культуры Эстонии». Трилогия будет создана при поддержке Министерства культуры, Вируского фонда кино, «Saarte Fond», «National Film Centre of Latvia», Elisa и Kanal2.
В Таллинне убивают известного орденского рыцаря – героя, избавившего Балтийское море от пиратов. Рыцарь найден обезглавленным. Его рот набит монетами. Пропала золотая цепь, которую он купил в день своей гибели.
Судья Вензель Дорн берет с собой на место преступления молодого аптекаря Мельхиора Вакенштеде – тот не только хватается за каждую зацепку, но и умеет говорить с мертвыми. Дорн же абсолютно бесполезен в расследовании преступления, поэтому эта ноша ложится на плечи аптекаря.
Довольно быстро Мельхиор понимает, что убитый рыцарь прибыл в Таллинн с особым поручением. Все следы ведут в доминиканский монастырь, откуда начинается череда убийств – жертвой становится каждый, кто столкнулся с загадочным «таллиннским узником».
Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на серии известных романов-бестселлеров. Авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книге «Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте» героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты.
Режиссером картины стал Элмо Нюганен («Имена в граните», «1944»). За производство отвечают: Taska Film («O2», «Фред Юсси. Красота бытия», «Зима», «Встреча выпускников», «Имена в граните», «1944»), Nafta Films («O2», «Тайное общество Супилинна»), Apollo Film Productions («Зима», «Фильм старика») и HansaFilm («Правда и справедливость»). Картина будет создана при сотрудничестве Эстонии, Германии, Латвии и Литвы. Сопродюсеры Maze Productions (Германия), Film Angels Productions (Латвия), Inscript (Литва). Оператор – Михкель Соэ, художник – Матис Мяэсалу; за монтаж отвечает Марион Коппель; композитор – Лийна Сумера; руководитель по спецэффектам – Ян Вильюс.
Роль аптекаря Мельхиора исполнил Мяртен Метсавийр. В фильме также снялись Ало Кырве, Маарья Йоханна Мяги, Майт Мальмстен, Хенесси Шмидт, Марко Матвере, Хеле Кырве, Кен Рюйтель, Андеро Эрмель, Франц Мальмстен, Кармен Микивер, Хенрик Тоомпере, Райн Симмул, Яан Пехк, Волли Кяро, Урсель Тилк, Симеони Сундъя, Эдуард Теэ, Рийна Майдре, Яан Реккор, Ян Ууспылд, Райво Трасс, Карл Роберт Сааремяэ, Мартин Вейнманн, Андрес Мяхар и многие другие.