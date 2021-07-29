Завершен монтаж фильма про аптекаря Мельхиора

Об этом BNS сообщил руководитель по постпроизводству и спецэффектам фильма «Аптекарь Мельхиор» Ян Вильюс. По его словам, постпродакшн картины начался уже в январе, незадолго до завершения съемок, которые шли примерно полгода, но полноценно приступить к постпроизводству и созданию спецэффектов удалось только сейчас, когда готов монтаж.

Работать над постпроизводством до конца сентября будет команда примерно из 50 человек. «Сейчас мы активно работаем над спецэффектами – создаем мир «Аптекаря Мельхиора», в котором действие в основном происходит в средневековом Таллинне. Также под руководством композитора Лийны Сумера создается на основании монтажа саундтрек», – рассказал Вильюс.

По словам Яна Вильюса, для производственной команды фильма главным вызовом стало то, как лучше всего связать знакомое место и незнакомое время. «Зритель должен узнать любимый Старый город. В то же время средневековый Таллинн был совсем другим. Хоть мы и не снимаем исторический фильм, результат должен получиться достоверным, поэтому на этапе постпроизводства мы удаляем все оказавшиеся в кадре современные здания и объекты, достраиваем старинные дома и добавляем атмосферу средневековья. Постпродакшн это также большая работа с деталями – предстоит менять погоду, связывать воедино разные места съемок, удалять из кадра объекты, которым не место в средневековом городе. Результатом работы можно быть довольным, если зрители не заметят сделанных на компьютере изменений и спецэффектов».

Вильюс добавил, что съемкам трилогии об аптекаре Мельхиоре предшествовала основательная подготовка: «Поскольку масштабнее кинопроекта в Эстонии еще не было, предшествовавшая съемкам стадия подготовки должна была быть максимально обстоятельной. Видение режиссера Элмо Нюганена, оператора Михкеля Соэ и художника Матиса Мяэсалу в деталях определилось еще до начала съемок, поэтому режиссеру монтажа Марион Коппель и ответственной за спецэффекты команде будет несколько проще добиться желаемого результата».

Первая часто трилогии «Аптекарь Мельхиор» выйдет на экраны нынешней осенью.

Бюджет на производство проекта составляет 6 миллионов евро. В финансировании съемок первого фильма участвуют Эстонский институт кино и фонд «Капитал культуры Эстонии». Трилогия будет создана при поддержке Министерства культуры, Вируского фонда кино, «Saarte Fond», «National Film Centre of Latvia», Elisa и Kanal2.

В Таллинне убивают известного орденского рыцаря – героя, избавившего Балтийское море от пиратов. Рыцарь найден обезглавленным. Его рот набит монетами. Пропала золотая цепь, которую он купил в день своей гибели.

Судья Вензель Дорн берет с собой на место преступления молодого аптекаря Мельхиора Вакенштеде – тот не только хватается за каждую зацепку, но и умеет говорить с мертвыми. Дорн же абсолютно бесполезен в расследовании преступления, поэтому эта ноша ложится на плечи аптекаря.

Довольно быстро Мельхиор понимает, что убитый рыцарь прибыл в Таллинн с особым поручением. Все следы ведут в доминиканский монастырь, откуда начинается череда убийств – жертвой становится каждый, кто столкнулся с загадочным «таллиннским узником».

Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на серии известных романов-бестселлеров. Авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книге «Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте» героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты.

Режиссером картины стал Элмо Нюганен («Имена в граните», «1944»). За производство отвечают: Taska Film («O2», «Фред Юсси. Красота бытия», «Зима», «Встреча выпускников», «Имена в граните», «1944»), Nafta Films («O2», «Тайное общество Супилинна»), Apollo Film Productions («Зима», «Фильм старика») и HansaFilm («Правда и справедливость»). Картина будет создана при сотрудничестве Эстонии, Германии, Латвии и Литвы. Сопродюсеры Maze Productions (Германия), Film Angels Productions (Латвия), Inscript (Литва). Оператор – Михкель Соэ, художник – Матис Мяэсалу; за монтаж отвечает Марион Коппель; композитор – Лийна Сумера; руководитель по спецэффектам – Ян Вильюс.