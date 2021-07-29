Сорок вакцинированных дали положительный результат на коронавирус, но у них болезнь протечет легче
Согласно статистике Департамента здравоохранения, из полученных в четверг результатов тестов на коронавирус видно, что из 222 человек, давших положительный результат, у сорока курс вакцинации был завершен. Департамент здравоохранения пояснил, что ни одна из используемых вакцин от коронавируса не эффективна на 100 процентов, но вакцина защищает людей от более тяжелого течения болезни, пишет Postimees.