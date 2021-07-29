Чт, 29.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Сорок вакцинированных дали положительный результат на коронавирус, но у них болезнь протечет легче
1

Сорок вакцинированных дали положительный результат на коронавирус, но у них болезнь протечет легче

Вакцина от коронавируса. ФОТО: Sander Ilvest

Согласно статистике Департамента здравоохранения, из полученных в четверг результатов тестов на коронавирус видно, что из 222 человек, давших положительный результат, у сорока курс вакцинации был завершен. Департамент здравоохранения пояснил, что ни одна из используемых вакцин от коронавируса не эффективна на 100 процентов, но вакцина защищает людей от более тяжелого течения болезни, пишет Postimees

«Вакцины Pfizer и Moderna показали эффективность в клинических испытаниях на 93–95 процентов. Это означает, что каждый двадцатый человек, получивший вакцину, может остаться незащищенным, заразиться и передать болезнь другим, несмотря на инъекцию», - пояснила специалист по связям со СМИ Департамента здравоохранения Кирси Пруудель.

Однако она добавила, что вакцины против Covid-19 защищают людей от тяжелого протекания заболевания, но не полностью предотвращают заражение и передачу вируса другим людям. «Даже после вакцинации человек может заразиться Covid-19 и распространить его. Это также подтверждается нашей реальностью: по данным Департамента здоровья, в Эстонии более 700 человек заразились Covid-19 после достижения максимальной защиты», - сказала Пруудель. В настоящее время в Эстонии полностью вакцинировано 556 158 человек.

Пруудель сравнила вакцины от коронавируса с вакцинами против гриппа, эффективность которых обычно составляет 60 процентов. «В случае вакцин против коронавируса нам кажется, что защита будет идеальной, потому что эффективность вакцин с мРНК превышает даже 90 процентов. Но мы забываем, что, на самом деле, и такая эффективность оказывает сильное влияние на общество».

«Если бы вакцина не работала, то сегодня у нас было бы инфицировано уже больше половины вакцинированных», - Танель Кийк

1

Также важно, что штамм дельта распространяется в Эстонии, и используемые вакцины могут быть не столь эффективны против него, но, как правило, болезнь у вакцинированного человека протекает легче, пояснила Пруудель.

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк заявил на правительственной пресс-конференции, что не стоит обманывать себя насчет вакцинированных инфицированных. «Если бы вакцина не работала, то сегодня у нас было бы инфицировано уже больше половины вакцинированных. Фактически, мы видим, что они составляют очень небольшую часть всех инфицированных», - сказал Кийк, добавив, что люди, которые заражены коронавирусом и нуждаются в стационарном лечении, в основном, не вакцинированы.

Премьер-министр Кая Каллас заявила на пресс-конференции правительства, что важно различать, был ли человек госпитализирован из-за коронавируса или инфицированный пациент находится в больнице из-за другого заболевания.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back