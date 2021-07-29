Сорок вакцинированных дали положительный результат на коронавирус, но у них болезнь протечет легче

«Вакцины Pfizer и Moderna показали эффективность в клинических испытаниях на 93–95 процентов. Это означает, что каждый двадцатый человек, получивший вакцину, может остаться незащищенным, заразиться и передать болезнь другим, несмотря на инъекцию», - пояснила специалист по связям со СМИ Департамента здравоохранения Кирси Пруудель.

Однако она добавила, что вакцины против Covid-19 защищают людей от тяжелого протекания заболевания, но не полностью предотвращают заражение и передачу вируса другим людям. «Даже после вакцинации человек может заразиться Covid-19 и распространить его. Это также подтверждается нашей реальностью: по данным Департамента здоровья, в Эстонии более 700 человек заразились Covid-19 после достижения максимальной защиты», - сказала Пруудель. В настоящее время в Эстонии полностью вакцинировано 556 158 человек.

Пруудель сравнила вакцины от коронавируса с вакцинами против гриппа, эффективность которых обычно составляет 60 процентов. «В случае вакцин против коронавируса нам кажется, что защита будет идеальной, потому что эффективность вакцин с мРНК превышает даже 90 процентов. Но мы забываем, что, на самом деле, и такая эффективность оказывает сильное влияние на общество».

«Если бы вакцина не работала, то сегодня у нас было бы инфицировано уже больше половины вакцинированных», - Танель Кийк

Также важно, что штамм дельта распространяется в Эстонии, и используемые вакцины могут быть не столь эффективны против него, но, как правило, болезнь у вакцинированного человека протекает легче, пояснила Пруудель.

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк заявил на правительственной пресс-конференции, что не стоит обманывать себя насчет вакцинированных инфицированных. «Если бы вакцина не работала, то сегодня у нас было бы инфицировано уже больше половины вакцинированных. Фактически, мы видим, что они составляют очень небольшую часть всех инфицированных», - сказал Кийк, добавив, что люди, которые заражены коронавирусом и нуждаются в стационарном лечении, в основном, не вакцинированы.