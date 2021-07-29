Галерея ⟩ Зирк не прошел в полуфинал Олимпиады
На Олимпийских игра в Токио в итоговом протоколе эстонский пловец Крегор Зирк занял 41-е место, пишет Postimees.
На Олимпийских игра в Токио в итоговом протоколе эстонский пловец Крегор Зирк занял 41-е место, пишет Postimees.
В своем предварительном заплыве Крегор Зирк показал шестой результат - 52,82. Свой личный рекорд, установленный в 2016 году, Зирк улучшил на 0,01 секунды. А вот рекорд Эстонии (52,68) остался не побит.
Зирк, финишировавший шестым в предварительном заплыве со временем 52,82, не смог приблизиться к полуфиналу, поскольку туда прошли только 16 лучших.