На пожар в Нарву пришлось отправлять команды из Тапа, Локса и Алатскиви: в Ида-Вирумаа не было свободных спасателей
В среду вечером города Ида-Вирумаа остались без спасателей, готовых сразу отреагировать на вызов. В Ору горели торфяники, вечером в Нарва-Йыэсуу загорелось многоквартирное здание, и этому пожару была присвоена высшая категория сложности. И буквально через пять минут поступил вызов из Нарвы, где шел дым из квартиры на ул. Вестервалли. Спасателей здесь ждали около 35 минут, из-за задержки ущерб многократно вырос.