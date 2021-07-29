На пожар в Нарву пришлось отправлять команды из Тапа, Локса и Алатскиви: в Ида-Вирумаа не было свободных спасателей

“Система реагирования Центра тревоги и Спасательного департамента построена так, что программа ищет на вызов ближайший свободный ресурс и отправляет его на место происшествия, - сказал Индрек Пунг. - К тому моменту, когда начался пожар на улице Вестервалли, весь спасательный ресурс Ида-Вирумаа был уже занят, поэтому система не могла вызвать эти машины. Она начала искать ближайшую свободную команду по всей Эстонии. Поэтому на этот пожар выехали машины из Тапа, Алатскиви и Локса”.

От Тапа или от Алатскиви до Нарвы примерно 150 километров, от Локса - около 170 км. Эти машины в итоге не понадобились в Нарве - раньше них с пожара в лесу в Ору в Нарву приехала нарвская команда, а после нее прибыла команда из Ийзаку (80 км от Нарвы), которую сначала отправили на пожар в Нарва-Йыэсуу, но по пути развернули в Нарву.