Чт, 29.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • На пожар в Нарву пришлось отправлять команды из Тапа, Локса и Алатскиви: в Ида-Вирумаа не было свободных спасателей

На пожар в Нарву пришлось отправлять команды из Тапа, Локса и Алатскиви: в Ида-Вирумаа не было свободных спасателей

На пожар в Нарву прибыли две команды, которые сняли с других пожаров в регионе. ФОТО: Николай Андреев

В среду вечером города Ида-Вирумаа остались без спасателей, готовых сразу отреагировать на вызов. В Ору горели торфяники, вечером в Нарва-Йыэсуу загорелось многоквартирное здание, и этому пожару была присвоена высшая категория сложности. И буквально через пять минут поступил вызов из Нарвы, где шел дым из квартиры на ул. Вестервалли. Спасателей здесь ждали около 35 минут, из-за задержки ущерб многократно вырос.

Для подписчиков Для подписчиков

“Система реагирования Центра тревоги и Спасательного департамента построена так, что программа ищет на вызов ближайший свободный ресурс и отправляет его на место происшествия, - сказал Индрек Пунг. - К тому моменту, когда начался пожар на улице Вестервалли, весь спасательный ресурс Ида-Вирумаа был уже занят, поэтому система не могла вызвать эти машины. Она начала искать ближайшую свободную команду по всей Эстонии. Поэтому на этот пожар выехали машины из Тапа, Алатскиви и Локса”.

От Тапа или от Алатскиви до Нарвы примерно 150 километров, от Локса - около 170 км. Эти машины в итоге не понадобились в Нарве - раньше них с пожара в лесу в Ору в Нарву приехала нарвская команда, а после нее прибыла команда из Ийзаку (80 км от Нарвы), которую сначала отправили на пожар в Нарва-Йыэсуу, но по пути развернули в Нарву.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back