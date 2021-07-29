Вдохновленные вакциной от коронавируса ученые разработали вакцину от чумы
Разработка вакцины против чумы достигла стадии испытаний на людях, пишет Science Alert.
Разработка вакцины против чумы достигла стадии испытаний на людях, пишет Science Alert.
Черная смерть, или чума, унесла жизни около половины населения Европы в 1300 году. Она по-прежнему широко распространена в африканском регионе, а вспышки иногда случаются и в других местах. Только на прошлой неделе десятилетний мальчик умер от осложнений, вызванных чумой в Соединенных Штатах.
Симптомы чумы похожи на грипп, болезнь сопровождается жаром, ознобом, болью и усталостью. Кроме того, лимфатические узлы могут воспаляться и болеть, от чего может развиться бубонная чума.
Когда бактерии размножаются в кровотоке, это вызывает сепсис. Симптомы могут включать рвоту, диарею, кровотечение и гангрену. Мало распространенной чумой является легочная форма чумы, которая может прогрессировать и вызвать дыхательную недостаточность и шок в течение двух дней после заражения.
С 1990-х годов число случаев чумы увеличилось в 25 странах. В период с 2010 по 2015 год во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания, в том числе 584 случая смерти.
Самый эффективный способ лечения чумы - использование антибиотиков, поэтому быстрая диагностика крайне важна, особенно при легочной форме.
«Хотя для лечения чумы можно использовать антибиотики, вакцина может обеспечить успешную стратегию профилактики для борьбы с болезнью», - сказала вакцинолог Кристин Ролльер из Оксфордского университета.
Оксфордская группа специалистов по вакцинации разработала внутримышечную вакцину с использованием модифицированного вируса простуды (аденовируса), который не может размножаться в человеческом организме. То же используется в вакцине AstraZeneca от Covid-19.
К настоящему времени испытания на животных завершены, и ученые переходят к испытаниям на людях.
«Как и в случае с любой вакциной, побочные эффекты могут варьироваться от локальной боли до более серьезных и редких аллергических реакций, но все участники клинического испытания будут находиться под тщательным наблюдением. Большинство побочных эффектов должны быть временными, но в редких случаях побочные эффекты могут быть серьезными или продолжительными », - добавила Ролльер.