Вдохновленные вакциной от коронавируса ученые разработали вакцину от чумы

Черная смерть, или чума, унесла жизни около половины населения Европы в 1300 году. Она по-прежнему широко распространена в африканском регионе, а вспышки иногда случаются и в других местах. Только на прошлой неделе десятилетний мальчик умер от осложнений, вызванных чумой в Соединенных Штатах.

Симптомы чумы похожи на грипп, болезнь сопровождается жаром, ознобом, болью и усталостью. Кроме того, лимфатические узлы могут воспаляться и болеть, от чего может развиться бубонная чума.

Когда бактерии размножаются в кровотоке, это вызывает сепсис. Симптомы могут включать рвоту, диарею, кровотечение и гангрену. Мало распространенной чумой является легочная форма чумы, которая может прогрессировать и вызвать дыхательную недостаточность и шок в течение двух дней после заражения.

С 1990-х годов число случаев чумы увеличилось в 25 странах. В период с 2010 по 2015 год во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания, в том числе 584 случая смерти.

Самый эффективный способ лечения чумы - использование антибиотиков, поэтому быстрая диагностика крайне важна, особенно при легочной форме.

«Хотя для лечения чумы можно использовать антибиотики, вакцина может обеспечить успешную стратегию профилактики для борьбы с болезнью», - сказала вакцинолог Кристин Ролльер из Оксфордского университета.

Оксфордская группа специалистов по вакцинации разработала внутримышечную вакцину с использованием модифицированного вируса простуды (аденовируса), который не может размножаться в человеческом организме. То же используется в вакцине AstraZeneca от Covid-19.

К настоящему времени испытания на животных завершены, и ученые переходят к испытаниям на людях.