В Италии объявили о четвертой волне коронавируса

На минувшей неделе в Италии зафиксировали увеличение случаев заражения коронавируса на 64%, на 14,5% увеличилось количество пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии.

За последние сутки в стране было выявлено 6 171 новый случай коронавируса. Вчера их число составило 5 696.

Издание отмечает, что в период с 21 по 27 июля в Италии снова зафиксировали увеличение числа смертей от последствий заражения коронавирусом. До этого в течение 15 недель подряд этот показатель в Италии снижался.