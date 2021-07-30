Легкая атлетика ⟩ Расмус Мяги играючи вышел в полуфинал на Олимпиаде в Токио

29-летней уроженец Тарту показал время 48,73 секунды.

Всего в полуфинал, который пройдет в субботу, пробились лучшие 16 атлетов из пяти предварительных забегов. Мяги занял промежуточное седьмое место.

Мяги, вышедший на трассу в пятом предварительном забеге легко бежал на протяжении всей дистанции. В своем забеге эстонец был вторым, уступив Раю Бенджамину (48,60), но главная цель - попасть в четверку сильнейших - однозначно была выполнена.

Какое время нужно показать для выхода в полуфинал? «Я думаю, что оно может быть в районе 48.0», - предположил Мяги. Готов ли он к этому? «Да», - последовал быстрый ответ.