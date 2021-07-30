Пт, 30.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Расмус Мяги играючи вышел в полуфинал на Олимпиаде в Токио

Легкая атлетика ⟩ Расмус Мяги играючи вышел в полуфинал на Олимпиаде в Токио

Расмус Мяги на Олимпиаде в Токио ФОТО: Tairo Lutter

Эстонский легкоатлет Расмус Мяги легко справился с квалификацией и вышел в полуфинал олимпийского турнира по бегу с барьерами на дистанции 400 метров.

29-летней уроженец Тарту показал время 48,73 секунды.

Всего в полуфинал, который пройдет в субботу, пробились лучшие 16 атлетов из пяти предварительных забегов. Мяги занял промежуточное седьмое место.

Мяги, вышедший на трассу в пятом предварительном забеге легко бежал на протяжении всей дистанции. В своем забеге эстонец был вторым, уступив Раю Бенджамину (48,60), но главная цель - попасть в четверку сильнейших - однозначно была выполнена.

Какое время нужно показать для выхода в полуфинал? «Я думаю, что оно может быть в районе 48.0», - предположил Мяги. Готов ли он к этому? «Да», - последовал быстрый ответ.

Наш бегун провел очень стабильный сезон. Во всех восьми проведенных соревнованиях он преодолел отметку в 49 секунд. Еще до первого старта Олимпийских игр в Токио Мяги был уверен в себе, сегодняшнее выступление добавило еще больше веры и позитива.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back