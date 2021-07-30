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От крематория до косметики: альтернативный рынок велик и обилен

Madara Cosmetics стала одной из любимых акций Балтийской фондовой биржи. ФОТО: Ieva LeiniÅ¡a/Scanpix

Альтернативный рынок Балтийских бирж был создан давно, но долгое время он не интересовал компании. В один момент он стал пользоваться интересом, и сейчас на рынке находятся уже 11 компаний со своими акциями. В последнее время эстонские инвесторы заинтересовались акциями компаний, которые только начали свою торговую деятельность. Часто титул крупнейшего восходящего предприятия Балтии достается компании альтернативного рынка, пишет Postimees

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Хотя в основном списке фондовой биржи можно найти всевозможные акции, разнообразный альтернативный рынок значительно превосходит его.

Там есть все: компании и прибыльные, и убыточные, а также те, кто работает на альтернативном рынке, но не предлагал свои акции.

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