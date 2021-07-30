Капризы в Вируской тюрьме: заключенный через суд выиграл право на лучший сон

Подавший жалобу заключенный находился 24 января 2019 года на приеме у врача-ортопеда, который сделал следующую пометку о состоянии здоровья: "Нужен более толстый матрас из-за болей в спине, нынешний матрас слишком тонкий. Выдать более толстый матрас".

Согласно судебным документам, 1 февраля того же года заключенный с болями в спине подал заявление в Вирускую тюрьму, в котором просил выдать ему более толстый матрас или дополнительный матрас в соответствии с предписаниями ортопеда. Шли недели, а матраса не было. 19 февраля задержанный подал новое заявление с просьбой о немедленном пересмотре его предыдущего заявления.

Однако к началу марта он все еще не получил желаемый матрас. Затем он обратился в тюрьму с иском, в котором снова попросил выдать матрас, предписанный ортопедом, и выразил недовольство тем, что тюрьма не ответила на его предыдущие запросы. Кроме того, заключенный обратился в Тартуский административный суд за предварительной правовой защитой.

Через несколько дней руководство тюрьмы решило выдать заявителю тюрьмы новый обычный матрас. Однако задержанного это не удовлетворило.

Уже на следующий день он подал новое заявление в тюрьму с просьбой предоставить более толстый матрас или дополнительный матрас, поскольку новый матрас, полученный накануне, не решил проблему. По словам заявителя, он был всего на несколько миллиметров толще старого.

Тартуский административный суд удовлетворил ходатайство заключенного о предварительной правовой защите и обязал Вирускую тюрьму выдать заявителю дополнительный матрас или матрас, который толще матраса, обычно используемого в тюрьме.

Суд пояснил, что тюрьма не выполнила решение врача предоставить заключенному новый матрас нормальной толщины. По мнению суда, вероятно, врач знал, какие матрасы используют задержанные, поэтому предписание врача не могло быть истолковано как решение предоставить заявителю такой же матрас, что и другим задержанным. По мнению суда, для замены пришедшего в негодность матраса предписание врача не требуется.

Тюрьма продолжает придерживаться мнения, что матрасы заключенных пригодны для сна.

После долгого судебного разбирательства суд в среду отменил решение Вируской тюрьмы и обязал тюрьму выдать заключенному дополнительный матрас или более толстый матрас.