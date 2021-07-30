В России отменили штампы о браке и разводе в паспортах: что будет с рынком недвижимости
Отметки в паспортах россиян о регистрации брака и о детях теперь будут ставиться добровольно — соответствующее распоряжение на прошлой неделе подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Обязательными остались только два штампа в паспорте — о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности. Опрошенные Realty.rbc эксперты оценили, как нововведение может отразиться на заключении договоров купли-продажи жилья.