В России отменили штампы о браке и разводе в паспортах: что будет с рынком недвижимости

По словам руководителя департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Мищенко, отмена обязательных штампов о браке и детях усложнит работу риелторов: придется тратить лишнее время и искать дополнительные каналы проверки информации.

«Собственники вправе не предоставлять справки из ЗАГСа для сделки, а сторонним лицам такие данные не дадут. Получается, что если продавец захочет скрыть информацию о браке и детях, он это легко сделает», — говорит Елена Мищенко.

Впрочем, отказ предоставить такую информацию фактически означает отказ от сделки: вряд ли покупатель спокойно отнесется к столь явному желанию собственника что-то скрыть о составе семьи.

Председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго напоминает, что штамп в паспорте о регистрации брака (или его отсутствие) никогда не был основным подтверждением факта брачных отношений или приобретения имущества в браке — на сделке всегда требовалось официальное подтверждение в виде свидетельства о заключении или расторжении брака.

«Недобросовестные риелторы или лица, проверяющие сделку, конечно, могут ограничиться формальным наличием или отсутствием этого штампа в паспорте», — говорит адвокат, отмечая, что и раньше нежелательный штамп легко можно было убрать из паспорта — например, при замене документа.

«При проверке сделок как раньше, так и сейчас нужно свидетельство о заключении или расторжении брака», — заключает эксперт.

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова считает, что отмена отметок в паспорте о семейном положении и наличии детей не пойдет на пользу рынку, поскольку возрастает риск оспаривания сделок при недостаточно качественной юридической проверке объекта.

Возможно и появление новых мошеннических схем на вторичном рынке с последующим оспариванием сделки неосновным собственником, допускает она. Чтобы избежать этого, стоит законодательно запретить неосновному собственнику оспаривать сделку, а для защиты прав несовершеннолетних собственников — фиксировать в документации по объекту в Росреестре использование материнского капитала, считает эксперт.

«В этом случае выписка по квартире будет сразу давать информацию о том, затронуты ли интересы детей, то есть при сделке на это потребуется обратить особое внимание. Пока же получается, что информация, необходимая для корректного проведения сделки, исчезает из общедоступного документа и остается только в базах профильных ведомств», — говорит Дымова.

Председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова согласна, что новые правила усложнят сделки со вторичной недвижимостью.

«Конечно, все можно перепроверить, но это дополнительные расходы. Люди будут чаще прибегать к услугам нотариусов, которые несут за сделку материальную ответственность. Казалось бы, нотариусы должны ликовать по поводу грядущего потока новых клиентов, но вряд ли они обрадуются. Ведь для нотариуса привлечение к сделкам с недвижимостью — это скорее головная боль. Им не очень интересно выступать гарантом сделок. Поэтому нотариусы начнут отказываться от таких сделок», — прогнозирует эксперт.

Для первичного рынка с отменой обязательных штампов в паспорте в целом ничего не меняется, добавляет Доброхотова.