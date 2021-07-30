Украина поблагодарила Эстонию за пожертвованные 50 000 доз коронавакцины

«Мы искренне благодарны за намерения Эстонии помочь нам с вакцинами от COVID-19 и за первую партию из 52 000 доз AstraZeneca, которую Украина получила вчера. Важно, что Эстония готова признавать международные свидетельства вакцинации, выданные украинскими врачами, а также цифровые ковидные сертификаты, которые будут получать украинцы после прививки двумя дозами вакцины», - написал он в Facebook в четверг.

По словам Ляшко, Минздрав также договорился с представителями сферы здравоохранения Эстонии наладить обмен опытом в создании и работе университетских клиник, а также присоединится к формированию списков препаратов первой необходимости государственного значения.