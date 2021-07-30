В этом сезоне охоты в Эстонии разрешено застрелить больше восьмидесяти медведей

В Ляэне- и Ида-Вирумаа разрешено застрелить по 12 медведей, в Йыгевамаа и Ярвамаа - по девять, в уездах Харьюмаа, Тартумаа и Вильяндимаа - по семь, в Пярнумаа - шесть, в Рапламаа - пять, в уездах Пыльвамаа и Валгамаа - по три, а в Ляэнемаа - одного медведя.

По оценке специалистов, медведям в Эстонии живется хорошо, их численность за последние годы заметно возросла. «У нас уже появились регионы, где медведям становится тесновато. Если территория, необходимая для безопасной жизни медведя становится меньше, они начинают совершать набеги на домохозяйства и разорять их. Основная цель охоты на медведей — предотвращать наносимый ими людям ущерб, сокращая численность животных и регулируя их активность в регионах, где они причиняют наибольший вред», - пояснил руководитель отдела охотоведения Департамента окружающей среды Аймар Ракко.

На Хийумаа и Сааремаа в этом году охота на медведя не разрешена.

Департамент решил, что разумно будет, как и в прошлые сезоны охоты, устанавливать квоты на медведя в несколько этапов, в начале сезона охоты оставив четыре процента квоты в резерве. На первом этапе разрешено застрелить 96 процентов рекомендованного максимального объема охоты на бурого медведя, то есть 82 особи. Департамент окружающей среды разрешит застрелить резерв в соответствии с причиненным медведями ущербом в различных уездах.

Квоту охоты на бурого медведя каждый охотничий год устанавливает Департамент окружающей среды, опираясь на отчет о данных подсчета и предложения совета по охоте. Распределяя квоту между охотничьими районами, департамент учитывает причиненный медведями ущерб и предложения советов по охоте.

В Эстонии составлен план охраны и сдерживания крупных хищников на период 2012-2021. В качестве одной из важных целей указана необходимость каждый год сохранять в Эстонии не менее 60 выводков с медвежатами-одногодками и продолжать охоту преимущественно для того, чтобы поддерживать в виде страх перед человеком и сокращать объем причиненного медведями ущерба, одновременно поощряя распространение вида на юг. В Эстонии осенью 2020 года насчитывалось почти 950 медведей.

Согласно закону об охоте, бурый медведь — крупная дичь. По правилам охоты, охота на медведя (за исключением медведиц с медвежатами) из засады или с подкрадыванием разрешена с 1 августа по 31 октября для предупреждения причиненного медведями ущерба в регионе.