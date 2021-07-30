Перспектива президентских выборов проясняется

«Я как спикер Рийгикогу встретился с председателями парламентских партий, чтобы обсудить нынешнее положение дел в подготовке к выборам президента и возможность дальнейшего сотрудничества, - написал Ратас в социальных сетях Facebook. - Большинство заинтересовано в том, чтобы следующий президент Эстонии был выбран 30 августа и кандидатура будущего главы государства получила бы широкую поддержку».

«Сегодня мы обсудили вопрос о том, что фракции партий в начале следующей недели встретились бы с президентом Академии наук Тармо Соомере как с возможным кандидатом в президенты Эстонии. Очередную встречу с председателями парламентских партий мы проведем в среду вечером», - написал Ратас.

Оппозиционные социал-демократы и «Отечество» подтвердили вчера Postimees, что готовы искать компромисс и верят, что главу государства удастся избрать в конце августа. «Ничего нельзя исключать. Избрание президента в парламенте не занимает много времени. Вопрос в том, что общественность и партии хотели бы как можно раньше узнать потенциального кандидата», - высказал мнение глава «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер.