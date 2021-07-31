От редакции ⟩ Ударим концертом по коронавирусу?

Посудите сами: возобновление обязательного ношения масок в транспорте и уменьшение количества участников мероприятий — вполне понятны и адекватны. Но как в связи с этим относиться к решению правительства провести-таки 20 августа на Певческом поле ночной концерт Vaba Eesti!, посвященный тридцатилетию восстановления независимости нашей страны? Ведь планируется, что на концерт придет ни много ни мало, а 10 000 человек! Это, простите, в 100 раз больше, чем только что разрешено тем же правительством. Об отмене никто не задумывается ни на долю секунды, ведь речь идет, как пишет Postimees, о мероприятии, представляющем первостепенный общественный и национальный интерес.

По заверению правительства, концерт будет проходить как полностью контролируемое мероприятие, а это означает, что на Певческое поле будут допущены 10 000 вакцинированных от COVID-19, переболевших COVID-19 или сдавших тест на коронавирус, результат которого был отрицательным.

Зрители, как обещают организаторы концерта, будут рассеяны по секторам, а на входе будет проводиться проверка COVID-сертификатов. Также можно будет сделать экспресс-тест на месте. Скорее всего, очередей не избежать, да и на входе может скопиться достаточно большое количество народа. Но и тут устроители уверены, что им удастся убедить стоящих в очереди на проверку сертификатов соблюдать дистанцию.

Безусловно, отметить круглую дату важно и с точки зрения политики, и с точки зрения культуры. Но в данной ситуации важнее заметить противоречивость сигнала, который власть посылает обществу: на фоне введения новых ограничений одному мероприятию делается существенное послабление, и люди, относящиеся, мягко говоря, скептически и к маскам, и к вакцинации, вполне могут истолковать этот прецедент в свою пользу.

Честно говоря, с трудом представляется, как это будет происходить в реальности, хотя организаторы на состоявшейся вчера пресс-конференции заверили, что находиться на Певческом поле будет архибезопасно. Но кто возьмет на себя ответственность за разрешение этого, безусловно, важного и знакового мероприятия, если через несколько дней заболеваемость подскочит еще больше?