От редакции ⟩ Ударим концертом по коронавирусу?
20 августа — тридцатая годовщина восстановления независимости Эстонии. Если говорить о человеческом тридцатилетии, в большинстве случаев это — возраст зрелого, состоявшегося и уверенного в себе человека. Для государства тридцать лет — совсем не много. И последние события, к сожалению, показывают, что решения, которые принимает наше правительство в связи с усилившейся заболеваемостью осточертевшим коронавирусом, назвать зрелыми и последовательными, простите, язык не поворачивается.