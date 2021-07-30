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Российский полицейский зарезал школьницу, чтобы скрыть ДТП

Российская полиция. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Начальник отделения полиции по особо тяжким преступлениям Самары сбил на машине школьницу, а затем зарезал ее, чтобы скрыть следы ДТП, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, подозреваемый сбил девушку, когда она вечером отправилась на пробежку.

Чтобы скрыть следы преступления, он решил ее убить и несколько раз ударил ножом. В этот момент полицейского заметили местные жители, и он попытался скрыться.

Ранее стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства 15-летней самарской школьницы.

По подозрению в убийстве задержан сотрудник полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Врио начальника ГУ МВД России по Самарской области Андрей Токарев по данному факту назначил служебную проверку.

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