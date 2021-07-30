Российский полицейский зарезал школьницу, чтобы скрыть ДТП

По словам собеседника агентства, подозреваемый сбил девушку, когда она вечером отправилась на пробежку.

Чтобы скрыть следы преступления, он решил ее убить и несколько раз ударил ножом. В этот момент полицейского заметили местные жители, и он попытался скрыться.