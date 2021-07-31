Лица недели ⟩ Уноси готовенького!

И это тот случай, когда у победы несколько лиц – не только Катрины Лехис, Юлии Беляевой, Эрики Кирпу и Ирины Эмбрих, но и Кайдо Кааберма, Николая Новоселова, Натальи Котовой, Тауно Коовита и всех тех, кто сделал это заслуженное чудо возможным.

Включая спонсоров, которым дали возможность разделить успех во время чествования олимпийских чемпионок в Таллинне сразу по прибытии. Живой и умеющий считать деньги бизнесмен Хейти Хяэль заметил, как здорово, что сегодня эстонский спорт и, особенно, фехтование значительно больше, чем крохотное эстонское государство. Эмоционально рассказав о том, как было принято решение финансировать команду Лехис, он среди прочего отметил, что государство недостаточно справляется с финансированием спорта.

Как-то так случается, что представители всевозможных властей со своими плакатиками, возвещающими миру неслыханную щедрость чемпионских премий, появляются преимущественно уже тогда, когда есть за что премировать. Хотя зачастую это «за что» появляется не благодаря, а вопреки. И в этом плане, увы, частные спонсоры тоже далеко не всегда отличаются от государства и муниципальных управленцев в выгодную сторону.

Вспоминается, как одна крупная компания приняла решение прекратить даже минимальное финансирование провинциального спортивного клуба, решив, что с точки зрения маркетинга заниматься такой мелочевкой ей не по чину и абсолютно невыгодно. Кто знает, какая возможность была утрачена в тот момент? Разумеется, раздача спонсорских денег – всегда вопрос приоритетов, ни у частного бизнеса, ни у государства, как правило, нет бездонного кошелька, и приходится выбирать. В том числе не без перспективы выгоды для себя.

Как заметил Хейти Хяэль, для частного бизнеса спонсорство – примерно то же, что инвестирование в стартап. Сеешь пособий как можно больше, вдруг какое-нибудь принесет плоды. В этот раз получилось мощно и красиво. Чтобы возможность испытать такое же счастье появилась не спустя пару десятков лет, сеять нужно уже сейчас. Не в надежде поднять плакатик с премиальной цифрой на фоне нового чемпиона, а просто потому, что спорт – это ценность сама по себе. И его необходимо культивировать и поддерживать, даже если это не сулит немедленной выгоды.