Новая Зеландия намерена запретить «перевоспитание» геев

Министр юстиции Крис Фаафой заявил в своем заявлении, что предлагаемые меры направлены на прекращение использования неэффективных, ненадежных и вредных методов, которым нет места в современной Новой Зеландии.

«Они основаны на неправильном представлении о том, что сексуальная ориентация, гендерная идентичность или гендерное выражение являются неправильными и требуют исправления», - сказал министр, добавив, что такое обращение с геями приводит к проблемам с психическим здоровьем, депрессии, стыду и стигматизации.

Фаафой отметил, что эксперты в области здравоохранения, религиозные лидеры и правозащитники в Новой Зеландии и других странах назвали конверсионную терапию вредной и сказали, что она может привести к предубеждениям, дискриминации и нападениям на ЛГБТ-сообщество.

Согласно новому закону, так называемое «перевоспитание» несовершеннолетних или лиц с ограниченной дееспособностью может быть наказано лишением свободы на срок до трех лет. Конверсионная терапия, причиняющая серьезный вред, может быть наказана тюремным заключением на срок до пяти лет.

Джасинда Ардерн. ФОТО: HAGEN HOPKINS/AAP/Getty/Scanpix

Прекращение «перевоспитания» геев было одним из обещаний, данных премьер-министром Джасиндой Ардерн перед прошлогодними выборами.

Активист и жертва конверсионной терапии Шанил Лал сказал The Guardian, что активисты поддерживают это предложение и надеются, что оно действительно изменит ситуацию. По его словам, так эта терапия принесла многим людям ​​жизнь, полную печали и неполноценности, и заставила их задуматься, стоит ли вообще жить.

Хотя Лал приветствовал инициативу, он был обеспокоен этой формулировкой. Поскольку в законопроекте говорится о «причинении серьезного вреда», активист опасается, что потерпевший не сможет доказать причину серьезного эмоционального и психологического вреда.

Были предприняты шаги по запрету конверсионной терапии во многих частях мира, таких как Канада, Австралия и Великобритания. Соединенные Штаты не запрещали его на федеральном уровне, но несколько штатов, таких как Калифорния, Колорадо, Нью-Йорк, Вашингтон и Юта, в некоторой степени запретили его. Американская медицинская ассоциация назвала конверсионную терапию вредной и неэффективной, поскольку нет доказательств ее эффективности.

Для изменения сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека используются, например, гипноз и электрошок. В крайних случаях также прибегают к изгнанию нечистой силы и так называемому лечебному изнасилованию.