Новая Зеландия намерена запретить «перевоспитание» геев
Сегодня в парламент Новой Зеландии был внесен законопроект, который допускает тюремное заключение до пяти лет организаторам конверсионной терапии для геев, пишет Postimees.
Сегодня в парламент Новой Зеландии был внесен законопроект, который допускает тюремное заключение до пяти лет организаторам конверсионной терапии для геев, пишет Postimees.
Министр юстиции Крис Фаафой заявил в своем заявлении, что предлагаемые меры направлены на прекращение использования неэффективных, ненадежных и вредных методов, которым нет места в современной Новой Зеландии.
«Они основаны на неправильном представлении о том, что сексуальная ориентация, гендерная идентичность или гендерное выражение являются неправильными и требуют исправления», - сказал министр, добавив, что такое обращение с геями приводит к проблемам с психическим здоровьем, депрессии, стыду и стигматизации.
Фаафой отметил, что эксперты в области здравоохранения, религиозные лидеры и правозащитники в Новой Зеландии и других странах назвали конверсионную терапию вредной и сказали, что она может привести к предубеждениям, дискриминации и нападениям на ЛГБТ-сообщество.
Согласно новому закону, так называемое «перевоспитание» несовершеннолетних или лиц с ограниченной дееспособностью может быть наказано лишением свободы на срок до трех лет. Конверсионная терапия, причиняющая серьезный вред, может быть наказана тюремным заключением на срок до пяти лет.
Прекращение «перевоспитания» геев было одним из обещаний, данных премьер-министром Джасиндой Ардерн перед прошлогодними выборами.
Активист и жертва конверсионной терапии Шанил Лал сказал The Guardian, что активисты поддерживают это предложение и надеются, что оно действительно изменит ситуацию. По его словам, так эта терапия принесла многим людям жизнь, полную печали и неполноценности, и заставила их задуматься, стоит ли вообще жить.
Хотя Лал приветствовал инициативу, он был обеспокоен этой формулировкой. Поскольку в законопроекте говорится о «причинении серьезного вреда», активист опасается, что потерпевший не сможет доказать причину серьезного эмоционального и психологического вреда.
Были предприняты шаги по запрету конверсионной терапии во многих частях мира, таких как Канада, Австралия и Великобритания. Соединенные Штаты не запрещали его на федеральном уровне, но несколько штатов, таких как Калифорния, Колорадо, Нью-Йорк, Вашингтон и Юта, в некоторой степени запретили его. Американская медицинская ассоциация назвала конверсионную терапию вредной и неэффективной, поскольку нет доказательств ее эффективности.
Для изменения сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека используются, например, гипноз и электрошок. В крайних случаях также прибегают к изгнанию нечистой силы и так называемому лечебному изнасилованию.
В докладе ООН, среди прочего, установлено, что такая практика нарушает конвенции против пыток, и поэтому рекомендуется глобальный запрет.