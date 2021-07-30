Больничная касса будет доплачивать больницам за предоставление услуги вакцинации

Пресс-секретарь Больничной кассы сообщил, что кабинеты открываются для усиления темпов вакцинации и обеспечения того, чтобы у каждого жителя своего уезда было хотя бы одно постоянное место для получения прививки в дополнение к временным пунктам вакцинации. Можно как забронировать время через дигирегистратуру, так и прийти на место без записи. Кабинеты будут открыты до конца сентября.

По словам руководителя отдела партнерских отношений Больничной кассы Марко Тяхнаса, для усиления темпов вакцинации необходимо улучшить доступность услуги. «Каждый должен иметь возможность пройти вакцинацию быстро и удобно и, при необходимости, без предварительной регистрации. Мы благодарны больницам за хорошее и быстрое сотрудничество, - сказал Тяхнас. - Чтобы больницы могли быть готовы к предоставлению вакцинации, даже если нет постоянных клиентов, мы поддерживаем их платой за готовность».

Плата за готовность выплачивается медицинскому учреждению за персонал, который занимается только вакцинацией или готов приступить к ней в указанное время. Учитывается оплата как медсестер, так и вспомогательного персонала. Ежемесячная плата за готовность одного кабинета составляет 13 200 евро.

Кабинеты для вакцинации были открыты с помощью плана развития сети больниц, а расположение и время работы всех кабинетов будет опубликованы со следующей недели и добавлены в приложение карты на веб-сайте vaktsineeri.ee. На сегодняшний день часы работы утверждены в 13 уездах. Офисы на Сааремаа и Хийумаа также будут открыты со следующей недели, но точное время будет объявлено в начале недели.

Все пункты вакцинации будут открыты не менее пяти дней в неделю, из которых один день - выходной во всех уездах. Кабинеты будут открыты восемь часов в сутки. Пока что работа кабинетов вакцинации запланирована до конца сентября.

Больничная касса инвестирует почти 600 000 евро в обеспечение готовности пунктов вакцинации. Плата предоставляется за период с 1 августа по 30 сентября.