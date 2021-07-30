Латвийские пограничники задержали двух россиян с поддельными тестами на Covid-19

Оба были направлены обратно и привлечены к административной ответственности.

В начале апреля латвийские пограничники впервые с момента введения режима чрезвычайной ситуации констатировали у иностранцев поддельные результаты теста на Covid-19. Сейчас режим чрезвычайной ситуации отменен, однако ограничения сохранились.