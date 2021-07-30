Латвийские пограничники задержали двух россиян с поддельными тестами на Covid-19
На пункте пограничного контроля "Патерниеки" были выявлены двое граждан России с поддельными результатами теста на Covid-19, сообщает агентство LETA.
На пункте пограничного контроля "Патерниеки" были выявлены двое граждан России с поддельными результатами теста на Covid-19, сообщает агентство LETA.
Оба были направлены обратно и привлечены к административной ответственности.
В начале апреля латвийские пограничники впервые с момента введения режима чрезвычайной ситуации констатировали у иностранцев поддельные результаты теста на Covid-19. Сейчас режим чрезвычайной ситуации отменен, однако ограничения сохранились.
На данный момент пограничники выявили около 300 человек, предоставивших поддельные или несоответствующие имеющимся в распоряжении Госпогранохраны образцам тесты на Covid-19.