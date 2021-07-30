Лутсар: научный совет не рекомендовал вводить обязательное ношение масок в общественном транспорте
Научный совет не рекомендовал вводить обязательное ношение масок в общественном транспорте, заявила в пятницу глава совета Ирья Лутсар.
Научный совет не рекомендовал вводить обязательное ношение масок в общественном транспорте, заявила в пятницу глава совета Ирья Лутсар.
«Наш подход заключался в том, чтобы ношение масок в помещениях, где тяжело соблюдать дистанцию (например, в общественном транспорте или ночном клубе) носило рекомендательный характер. При этом в ночном клубе риск подхватить инфекцию гораздо выше, чем в общественном транспорте, - цитирует главу научного совета портал Rus.ERR. - В случае использования поэтапного подхода следующим шагом можно было бы ввести обязательную меру».
«Однако это решение правительства, и научный совет определенно его принимает», - отметила Лутсар.