Пт, 30.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Лутсар: научный совет не рекомендовал вводить обязательное ношение масок в общественном транспорте

Лутсар: научный совет не рекомендовал вводить обязательное ношение масок в общественном транспорте

Ирья Лутсар. ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Научный совет не рекомендовал вводить обязательное ношение масок в общественном транспорте, заявила в пятницу глава совета Ирья Лутсар.

«Наш подход заключался в том, чтобы ношение масок в помещениях, где тяжело соблюдать дистанцию (например, в общественном транспорте или ночном клубе) носило рекомендательный характер. При этом в ночном клубе риск подхватить инфекцию гораздо выше, чем в общественном транспорте, - цитирует главу научного совета портал Rus.ERR. - В случае использования поэтапного подхода следующим шагом можно было бы ввести обязательную меру».

«Однако это решение правительства, и научный совет определенно его принимает», - отметила Лутсар.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back