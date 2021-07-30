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Пропавший почти год назад мужчина найден мертвым

rus.postimees.ee
Пропавший почти год назад мужчина найден мертвым
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Свеча.
Свеча. Фото: Elmo Riig / Sakala

В конце июля прошлого года полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 67-летнего Николая, который в конце июня покинул свое временное место проживания в Локса и пропал.

29 июня 2021 года утром Николай покинул свое временное место проживания в Локса. У него не было с собой мобильного телефона и документов. Мужчина ранее уходил из дома, никого об этом не предупредил, но в этот раз он намеревался навестить своих близких в Костивере. До родственников он так и не добрался.

С 29 июня полиция неоднократно проверяла различные места в Локса и Костивере, в которых Николай мог находиться.

Сегодня, 2 июня 2022 года, пресс-служба полиции сообщила, что в апреле в Виймси было найдено тело мужчины, которое отправили на судебную экспертизу. К настоящему моменту экспертиза показала, что это пропавший в Локса Николай. 

У полиции нет оснований подозревать нет оснований подозревать насильственную смерть.

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