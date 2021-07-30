Пропавший почти год назад мужчина найден мертвым

29 июня 2021 года утром Николай покинул свое временное место проживания в Локса. У него не было с собой мобильного телефона и документов. Мужчина ранее уходил из дома, никого об этом не предупредил, но в этот раз он намеревался навестить своих близких в Костивере. До родственников он так и не добрался.