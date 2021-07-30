Власти США: дельта-штамм коронавируса так же заразен, как ветряная оспа

Согласно внутреннему документу CDC, дельта-штамм более заразен, чем вирусы, вызывающие простуду, грипп, оспу и лихорадку Эбола, он так же заразен, как ветряная оспа.

Согласно документу, вакцинированные люди, инфицированные дельта-штаммом вируса, могут распространять вирус так же легко, как и те, кто не был вакцинирован, поэтому обязательство носить маску имеет важное значение.

Из-за распространения дельта-штамма Джо Байден попросил все федеральные службы сообщить, что они полностью вакцинированы, четыре миллиона федеральных чиновников или людей, работающих на федеральных должностях, должны будут подтвердить, что они вакцинированы от коронавируса.