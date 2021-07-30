Власти США: дельта-штамм коронавируса так же заразен, как ветряная оспа
Согласно документам Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), дельта-штамм коронавируса намного опаснее, чем предыдущие версии вируса, пишет ERR.
Согласно документам Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), дельта-штамм коронавируса намного опаснее, чем предыдущие версии вируса, пишет ERR.
Согласно внутреннему документу CDC, дельта-штамм более заразен, чем вирусы, вызывающие простуду, грипп, оспу и лихорадку Эбола, он так же заразен, как ветряная оспа.
Согласно документу, вакцинированные люди, инфицированные дельта-штаммом вируса, могут распространять вирус так же легко, как и те, кто не был вакцинирован, поэтому обязательство носить маску имеет важное значение.
Из-за распространения дельта-штамма Джо Байден попросил все федеральные службы сообщить, что они полностью вакцинированы, четыре миллиона федеральных чиновников или людей, работающих на федеральных должностях, должны будут подтвердить, что они вакцинированы от коронавируса.
Невакцинированные работники должны продолжать носить маски, держаться на расстоянии от других работников и сдавать тест на коронавирус один или два раза в неделю.