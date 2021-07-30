В связи с сильным ветром Таллинн обратился к владельцам автомобилей
В пятницу и субботу метеослужба прогнозирует сильный ветер, поэтому машину следует парковать в таком месте, где на нее не смогут упасть большие ветви или стволы деревьев.
В пятницу и субботу метеослужба прогнозирует сильный ветер, поэтому машину следует парковать в таком месте, где на нее не смогут упасть большие ветви или стволы деревьев.
Город рекомендует водителям парковать машину как можно безопаснее, подальше от деревьев, которые могут сломаться, или предметов, которые могут улететь (заборы, рекламные щиты), а также подальше от строящихся объектов.
Каждый может также критически осмотреть свою собственность и ее окрестности. Такие предметы, как урны для мусора, батуты или бочки с дождевой водой, должны быть защищены. Навесы, заборы и строительные леса также следует проверить.
Согласно прогнозу Государственной метеослужбы, в пятницу и субботу вблизи Таллинна будет дуть восточный и юго-западный ветер со скоростью 5–15 метров в секунду, достигая порывами 21 метра в секунду.