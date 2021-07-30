В связи с сильным ветром Таллинн обратился к владельцам автомобилей

Город рекомендует водителям парковать машину как можно безопаснее, подальше от деревьев, которые могут сломаться, или предметов, которые могут улететь (заборы, рекламные щиты), а также подальше от строящихся объектов.

Каждый может также критически осмотреть свою собственность и ее окрестности. Такие предметы, как урны для мусора, батуты или бочки с дождевой водой, должны быть защищены. Навесы, заборы и строительные леса также следует проверить.