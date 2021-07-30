Пт, 30.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • В связи с сильным ветром Таллинн обратился к владельцам автомобилей

В связи с сильным ветром Таллинн обратился к владельцам автомобилей

Фото иллюстративное. ФОТО: Margus Ansu

В пятницу и субботу метеослужба прогнозирует сильный ветер, поэтому машину следует парковать в таком месте, где на нее не смогут упасть большие ветви или стволы деревьев.

Город рекомендует водителям парковать машину как можно безопаснее, подальше от деревьев, которые могут сломаться, или предметов, которые могут улететь (заборы, рекламные щиты), а также подальше от строящихся объектов.

Каждый может также критически осмотреть свою собственность и ее окрестности. Такие предметы, как урны для мусора, батуты или бочки с дождевой водой, должны быть защищены. Навесы, заборы и строительные леса также следует проверить.

Согласно прогнозу Государственной метеослужбы, в пятницу и субботу вблизи Таллинна будет дуть восточный и юго-западный ветер со скоростью 5–15 метров в секунду, достигая порывами 21 метра в секунду.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back