Правительство утвердило новые ограничения
Правительство на сегодняшнем электронном заседании одобрило распоряжение, которое со 2 августа восстанавливает обязанность носить маску в общественном транспорте и с 9 августа уменьшает максимальное количество участников мероприятий и видов деятельности, в ходе которых не осуществляется проверка присутствующих на предмет эпидемиологической безопасности. В дальнейшем мероприятия с большим количеством участников можно будет проводить только в том случае, если обеспечена эпидемиологическая безопасность всех присутствующих и ее контроль.