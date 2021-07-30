Уже завтра в общественном транспорте Эстонии будет обязательным ношение маски
Со 2 августа в Эстонии восстанавливается обязанность носить маску в общественном транспорте, а с 9 августа уменьшается максимальное количество участников мероприятий и видов деятельности, в ходе которых не осуществляется проверка присутствующих на предмет эпидемиологической безопасности. В дальнейшем мероприятия с большим количеством участников можно будет проводить только в том случае, если обеспечена эпидемиологическая безопасность всех присутствующих и ее контроль.