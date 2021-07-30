Уже завтра в общественном транспорте Эстонии будет обязательным ношение маски

Правительство решило, что со 2 августа в мероприятиях и видах деятельности, проходящих в помещениях, при отсутствии эпидемиологического контроля может принимать участие до 500 человек в помещениях и до 1500 вне их. В соответствии с сегодняшним распоряжением, с 9 августа в помещениях при отсутствии эпидемиологического контроля в мероприятиях и видах деятельности могут участвовать до 50, а вне помещений – до 100 человек. В помещениях ограничение распространяется на все здание или территорию, например, не на один зал театра, а на весь театр.

Новые ограничения начнут действовать в отношении не предлагающих проверку публичных собраний и мероприятий, в том числе конференций, театральных представлений, концертов, киносеансов, а также развлекательных услуг, например, в ночных клубах, казино, бильярдных и детских игровых комнатах. Ограничения действуют также на богослужениях, в музеях и на выставках.

Новые ограничения касаются также занятий спортом, тренировок, молодежной работы, деятельности и образования по интересам, дополнительного обучения и повышения квалификации, спортивных соревнований, а также спортивных и физкультурных мероприятий, действуют в предназначенных для общественного пользования банях, бассейнах, водных центрах, а также в заведениях общественного питания.

В заведениях общественного питания, а также банях, СПА, бассейнах и водных центрах, в соответствии с поправкой, больше не делается различия между внутренними помещениями и открытой территорией, поскольку посетители, использующие, например, террасу кафе или открытый бассейн водного центра, в основном посещают и внутренние помещения. Это значит, что в этих местах с 9 августа без проверки эпидемиологической безопасности могут одновременно находиться до 50 человек. При покупке еды навынос ограничение на количество клиентов не устанавливается.

Новое предельно разрешенное число посетителей не распространяется на торговлю и услуги, в том числе на услугу по размещению. В этих сферах по-прежнему будет действовать требование рассредотачивать людей по территории и соблюдать нормы дезинфекции.

Мероприятия с большим количеством участников разрешены только с COVID-справками

Если в мероприятии или деятельности в помещении участвует более 50, а вне помещения – более 100 человек, нужно обеспечить эпидемиологическую безопасность всех присутствующих и ее проверку. Это значит, что принимать участие в мероприятии или деятельности могут только вакцинированные, переболевшие COVID-19 или получившие отрицательный результат теста люди. Во внутренних помещениях в этом случае может собираться до 6000, а вне помещений – до 12 000 посетителей.

Для участия в мероприятии или деятельности можно не ранее, чем за 48 часов, сдать тест на антиген или не ранее, чем за 72 часа, тест ПЦР. Тестирование должно проводится лицом, оказывающим услуги в сфере здравоохранения. Для участия в мероприятии или деятельности результат теста должен быть негативным.