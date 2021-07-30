В Латвии устроят лотерею для вакцинированных: призовой фонд составит 720 000 евро
- Главный приз - 100 000 евро
- Лотерея может начаться уже в августе
- Регистрироваться на нее не будет нужно
Правительство Латвии в пятницу на внеочередном заседании решило передать на рассмотрение Сейма подготовленный Минздравом законопроект о лотерее для вакцинированных, предусматривающий объявление в Латвии лотереи для вакцинированных от Covid-19 с призовым фондом 720 000 евро. Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс, пишет Rus.TVNET.