В Латвии устроят лотерею для вакцинированных: призовой фонд составит 720 000 евро

Общие расходы на проведение лотереи, которые будут покрыты из программы «Средства на непредвиденные расходы», по подсчетам, составят 1,218 миллиона евро. 299 995 евро будут выделены Латвийскому телевидению для продюсирования и отражения процесса лотереи, 98 000 евро - на разработку системы информационных технологий лотереи, 51 000 евро - на рекламную кампанию лотереи, а 49 000 евро - на услуги аудитора.

В Минздраве Латвии пояснили, что законопроект о лотерее для вакцинированных разработан, чтобы в рамках кампании по вакцинации провести лотерею для тех лиц, которые на момент розыгрыша лотереи сделали хотя бы одну прививку от Covid-19.

Планируется, что лотерея будет проводиться в форме еженедельных розыгрышей и финальных розыгрышей. Есть несколько видов выигрышей. В еженедельном розыгрыше смогут принять участие пять человек - по одному из каждого региона в соответствии с заявленным местом жительства участника, для которых случайным образом будут разыграны пять денежных призов - в размере 2500 евро, 5000 евро и 10 000 евро. Розыгрыш будет проводиться в рамках программы Латвийского телевидения.

Также каждую неделю будут разыгрываться 150 денежных призов по 100 евро каждый. Кроме того, каждую неделю будут проводиться розыгрыши среди пяти участников, достигших на момент вакцинации возраста 60 лет, каждый из которых получит денежный приз в размере 1000 евро.

По окончании лотереи будет проведен большой розыгрыш призов, в котором примут участие пять человек, по одному от каждого региона, среди которых будут разыграны пять денежных призов - 15 000 евро, 25 000 евро и 100 000 евро.

Законопроект также предусматривает право лиц информировать организатора лотереи - Национальную службу здравоохранения - об их отказе обрабатывать личные данные для лотереи для вакцинированных.

Задача лотереи для вакцинированных состоит в том, чтобы охватить непривитых лиц, которые до сих пор сомневаются, делать ли им прививку от Covid-19. Цель лотереи - чтобы эти люди как можно скорее сделали свой выбор в пользу вакцинации, а также повысить уверенность людей в безопасности процесса вакцинации, формируя и популяризируя положительный опыт населения и необходимость вакцинации, сообщает Минздрав.

Законопроект предусматривает, что участником лотереи для вакцинированных может стать любое физическое лицо, которое было привито от Covid-19 в Латвии хотя бы одной дозой, а данные о факте вакцинации включены в единую информационную систему информации о вакцинации (ViVaT) минимум за 48 часов до розыгрыша лотереи.

Минздрав страны признал, что при определении числа участников лотереи для вакцинированных было принято во внимание, что для вакцины Johnson & Johnson нужна всего одна доза - лицо считается завершившим вакцинацию от Covid-19 с 22-го по 90-й день после получения вакцины Johnson & Johnson.

В Латвии с 21 июля этого года завершившими курс вакцинации также считаются случаи, когда переболевшие Covid-19 привились одной дозой любой признанной в ЕС вакцины от Covid-19, если вакцинация проводится в течение 180 дней после лабораторного подтверждения положительного результата теста на Covid-19 и когда после вакцинации прошло 14 дней, не считая дня вакцинации.

Правительство обратится в Сейм с просьбой признать законопроект срочным.

Розыгрыши могут начаться уже в августе

Как ранее в интервью Латвийскому радио рассказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс, розыгрыши лотереи для вакцинированных могли бы начаться в конце августа или в начале сентября и получившим прививку людям специально подавать заявку для участия в ней не нужно будет, так как это будет происходить автоматически.

Он проинформировал, что рассматриваемый сегодня законопроект о лотерее для вакцинированных планируется включить в повестку дня ожидаемого на следующей недели внеочередного заседания Сейма, таким образом, можно прогнозировать, что в течение нескольких недель будет принято решение, а уже на следующей неделе после принятия закона можно будет провести первый розыгрыш.

«Лотерею будем проводить каждую неделю на протяжении трех месяцев, и мы очень надеемся, что сможем это делать уже в конце августа, в худшем случае - в самом-самом начале сентября», - рассказал министр.