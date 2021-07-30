Обновленные данные: в Эстонию можно въехать без ограничений из 17 страны Европы
С понедельника, 2 августа, в Эстонию можно въехать без ограничений из 17 страны Европы, пишет Rus.ERR.
С понедельника, 2 августа, в Эстонию можно въехать без ограничений из 17 страны Европы, пишет Rus.ERR.
Режим самоизоляции после въезда нужно будет соблюдать прибывающим из 13 европейских стран, а при въезде еще из пяти стран самоизоляция не потребуется только при наличии отрицательного результата теста на Covid-19.
В список стран с требованием самоизоляции входят Португалия, Кипр, Великобритания, Андорра, Испания, Нидерланды, Люксембург, Греция, Мальта, Монако, Ирландия, Франция и Дания, поскольку в этих странах показатель заболеваемости превышает 200 случаев.
При въезде в Эстонию из Бельгии, Исландии, Швейцарии, Финляндии и Италии от требования самоизоляции можно освободиться, предъявив при въезде справку об отрицательном результате теста на COVID-19.
С 2 августа в список европейских стран с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75 входят Австрия, Болгария, Хорватия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Норвегия, Польша, Швеция, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Чехия, Венгрия и Ватикан.