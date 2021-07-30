Отказавшаяся говорить о свой вакцинации Аннели Отть сделала заявление
- Дискуссия о вакцинации слишком зациклена на мне
- Нужно сделать систему тестирования доступной для всех
- Абсолютная вакцинация общества не может быть единственным путем
«В течение последней недели пресса пыталась выставить меня в образе национального противника вакцины, которым я, конечно, не являюсь. Вакцинация - одна из важных мер по сдерживанию распространения вируса, и я поддерживаю ее. Как пояснили премьер-министр Кая Каллас и министр Ааб на вчерашней правительственной пресс-конференции, все решения о вакцинации в правительстве принимаются путем консенсуса», - заявляет министр культуры Аннели Отть.