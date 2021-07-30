Отказавшаяся говорить о свой вакцинации Аннели Отть сделала заявление

«Я считаю, что обсуждение этого вопроса в обществе необходимо, но оно слишком зациклилось на моей персоне. Вопросы, связанные со здоровьем, очень личные, и я принимала решения о своем здоровье, консультируясь с несколькими врачами. В соответствии с действующими законами у всех нас есть свобода принимать решения о своем здоровье, получать советы от наших врачей и действовать в соответствии с нашими личными предпочтениями», - говорит Отть.

Наряду с вакцинацией должна быть создана простая система тестирования

«Абсолютная вакцинация общества в борьбе с "короной" не может быть единственным путем, мы также должны использовать все другие возможные меры. Мы должны сохранить общество сплоченным и максимально открытым, найти разумные варианты — во-первых, как вакцинировать с достаточной степенью информированности, во-вторых, как защитить тех людей, для которых это невозможно по состоянию здоровья или по собственному свободному выбору, поскольку все касающиеся здоровья решения можно принимать прежде всего проконсультировавшись с семейным врачом, врачами-специалистами и только с учетом состояния своего здоровья.

Сегодня, когда третья волна фактически началась, мы должны найти и альтернативные способы затронуть все социальные группы и тем самым гарантировать открытость культурной жизни, функционирование экономики и благополучие государства в целом. Если человек, отправляясь в театр, может подтвердить состояние своего здоровья, почему бы ему там не находиться? Мы должны разработать простую систему, которая была бы доступной для всех людей.

Я говорила о примере Франции, где возможно проходить тесты на антигены и в аптеках, в Эстонии тоже можно было бы предложить подобные возможности. В Эстонии сильная аптечная сеть, одним из решений было бы создать там такие возможности: предоставить право проводить экспресс-тесты и вводить соответствующие данные. Организаторы культурных мероприятий также дали обратную связь, что текущая система тестирования слишком затратная, людям сложно ей пользоваться и она в целом нуждается в обновлении. Возникающие из-за этих уязвимых мест проблемы следует быстро решить.

Участие аптек будет способствовать открытости общества, поскольку людям, живущим в сельской местности, не нужно будет долго добираться до нужного центра, чтобы пройти необходимый для подтверждения своего здоровья тест», - считает министр культуры.

Дискуссии о вакцинации не утихнут

«Ученые, врачи и политики должны проделать огромную работу по сохранению открытости общества и возвращению к нормальному ритму жизни. Сегодня вполне вероятно, что вирус не исчезнет в ближайшем будущем, и поэтому дискуссии о вакцинации будут продолжаться, что приведет к новым и инновационным решениям. Я рада, что это обсуждение происходит у нас открыто, но оно больше не должно фокусироваться на моей личности. Я не являюсь противником вакцинации.