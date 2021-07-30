В Греции готовятся к сильнейшей за 35 лет жаре

Греческие метеорологи отмечают, что чрезвычайно высокие температуры ожидаются в Греции на выходных, столбик термометра может подняться до 45 градусов.

Агентство EFE указывает, что эта жара может стать сильнейшей для Греции за последние 35 лет.

Ряд соседних стран также готовится к жаре. Власти Сербии, Болгарии, Боснии и Герцеговины распространили рекомендации для местных жителей избегать нахождения на улице в ближайшие дни под прямыми солнечными лучами днем. В Северной Македонии от работы из-за жары освободили лиц старше 60 лет и беременных женщин.

Ранее сообщалось, что на фоне установившейся в Турции аномальной жары на западном и южном побережьях страны в течение последних трех дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья: огонь распространился рядом с курортами Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы. Там отменены все экскурсии, а Генконсульство РФ в Анталье не рекомендовало туристам покидать отели до особого распоряжения администрации гостиниц. В четверг утром лесные пожары начались в провинции Мугла.