Здоровье солиста Национального балета «Эстония» ухудшается с каждым днем
- Анатолий Архангельский находится в итальянской больнице
- Лечение не начинается из-за отсутствия диагноза
- Диагноз надеются поставить в понедельник
«Бывает, что он весь день страдает от сильных судорог и панических атак — он не может успокоиться, тело не слушается его, а только дергается». Так в пятницу описала порталу Postimees состояние здоровья находящегося в Италии на лечении солиста Национального балета «Эстония» Анатолий Архангельский его супруга Марика Муйсте.