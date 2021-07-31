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  • Здоровье солиста Национального балета «Эстония» ухудшается с каждым днем

Здоровье солиста Национального балета «Эстония» ухудшается с каждым днем

  • Анатолий Архангельский находится в итальянской больнице
  • Лечение не начинается из-за отсутствия диагноза
  • Диагноз надеются поставить в понедельник
Транспортировка Архангельского в Италию. ФОТО: Erakogu

«Бывает, что он весь день страдает от сильных судорог и панических атак — он не может успокоиться, тело не слушается его, а только дергается». Так в пятницу описала порталу Postimees состояние здоровья находящегося в Италии на лечении солиста Национального балета «Эстония» Анатолий Архангельский его супруга Марика Муйсте.

По словам Муйсте, здоровье мужа ухудшилось даже после того, как он попал в итальянскую больницу. «Я каждый день замечаю новые симптомы, которых ранее не было. Позавчера у него появилась высокая температура — 39 и он не отвечал на мои вопросы. Только мычал. Иногда долго пытаюсь понять, что ему надо или о чем он хочет мне сказать. Это вызывает чудовищное чувство беспомощности: я хотела бы помочь, но просто не знаю, как», - рассказывает жена о ежедневной борьбе за здоровье мужа.

Анатолий Архангльский вместе с детьми и супругой. ФОТО: Erakogu

Весной 43-летний Архангельский переболел Covid-19. «После того, как спала температура, казалось, что все налаживается. Театры открыли, Национальный балет "Эстония" начал свою работу, но Анатолий чувствовал себя в балетном зале и на сцене хуже, чем после проведенного дома в изоляции времени: голова болела и кружилась, равновесие было нарушено, зрение упало, левая рука тряслась», - описал Союз балета.

Архангельский взял больничный в надежде, что отпуск поможем ему восстановиться. «К сожалению, этого не хватило и симптомы только усугублялись. В руке начались судороги, зрение ухудшилось в несколько раз, повседневная деятельность стала затруднительно», - рассказали в Союзе балета.

Супруга Архангельского была вынуждена несколько раз вызывать скорую, но анализы не давали причин на длительное время оставлять ее мужа в больнице. В середине июня Анатолий попал в Ида-Таллиннскую центральную больницу, где провел более месяца. Он почти полностью потерял способность говорить, видеть и контролировать свои конечности, которые дергались и были подвержены судорогам.

«Менялись лечащие врачи, методы лечения и предположения о возможных диагнозах, но в итоге диагноз так и не был поставлен. Врачи лишь отмечали, что речь идет о редком случае, с которым они не сталкивались. Возможности, доступные в Эстонии, были исчерпаны», - добавил Союз балета.

В надежде на диагноз в Италию

Сестра Анатолия живет в Италии, и семья решила отправить его туда на лечение. В больнице города Удине в неврологическом отделении есть специальные аппараты для более узко направленного лечения.

Транспортировка Анатолия Архангельского в Италию. На снимке также его жена Марика Муйсте. ФОТО: Erakogu

Стойкость Марики Муйсте в этой хаотичной ситуации достойна восхищения. Супруга круглосуточно находится с мужем, черпая силы у людей, которые его поддерживают. «Жалости я не хочу», - признается она, добавляя, что дети, семья, друзья и врач Джан Луиджи Джильи не дают ей опустить руки. «Иногда помогают такие мелочи, как, например, сильный дождь, который как будто смывает беспокойство и дарит свежее дыхание», - говорит Муйсте. Ее жизнь сейчас течет в ритме мужа. «Я круглосуточно рядом с ним. Раньше я кормила и поила его сама, но с позавчерашнего дня это стали делать через трубки в носу, так как он сам уже не мог есть, пить или глотать. При мытье и смене подгузников помогают медсестры, которые очень профессиональные и отзывчивые, они делают свою работу с большой любовью. Одна медсестра сказала мне, что любит свою работу, так как знает, что ни один человек не попал бы сюда по собственной воле — только по стечению обстоятельств», - делится Муйсте.

Местных врачей Муйсте боготворит, она говорит, что верит им на сто процентов. «У лечащего врача Анатолия, доктора Джильи такое большое доброе сердце. Он делает все и даже больше, чтобы помочь Анатолию», - выражает признательность Муйсте.

Однако по-прежнему не поставлен диагноз, но есть надежда узнать его в понедельник, когда придут результаты анализов. Но поскольку их еще нет, навязывать какое-либо лечение Архангельску не собираются, потому что лекарства перегрузят его организм. «В то же время врач уже думает о том, как облегчить состояние мужа. Он отвел меня к специалисту по питанию, который создаст для Анатолия специальное меню, содержащее вещества для укрепления его организма», - описывает Муйсте.

Муйсте повторяет, что доброе отношение местных врачей помогает ей пережить тоску по дому. «Весь персонал и сам доктор такие душевные, что у меня ни разу не возникло ощущения, что я не дома», - говорит она. Но дом — это то место, по которому как звезда балета, так и его супруга, вероятно, сегодня скучали, так как у их дочери Софии день рождения. Восьмилетняя девочка и ее трехлетний брат Симон живут в Эстонии у ближайших родственников. По словам Муйсте, они не хотят посвящать детей в серьезность ситуации. «Скажу честно, что я не связывалась с ними по телефону. Отправляю видео и голосовые сообщения, так как не смогла бы говорить с детьми, сдерживая слезы. Они в Эстонии в хороших руках — все наши родственники помогают и занимаются ими. Я вижу, что у них было веселое и беззаботно лето, это меня радует», - подтверждает мать.

Муйсте, которая верит в силу мысли, признает, что ей не всегда удается сохранить позитивный настрой. «Бывают дни, когда я сломлена и энергии нет вообще. Но потом откуда-то появляется новая волна, новая надежда и свет в душе, и я иду вперед», - рассказывает супруга звезды балета. Но в некоторые дни слезы льются рекой. 

«Думаю, то же самое с Анатолием, так как из него вышло невиданное количество слез. Он реагирует на каждую СМС-ку или голосовое сообщение со словами поддержки слезами — иногда это слезы благодарности, иногда грусти и радости», - верит Муйсте.

Все чувства они переживают вместе. Несмотря на строгие правила больницы, связанные с ситуацией с коронавирусом, для Муйсте сделали исключение и она может круглосуточно находиться с мужем. Изначально ей приходилось спать в кресле рядом с мужем. Сейчас ситуация улучшилась. «Мы получили отдельную палату, где есть все удобства, в том числе кровать для меня», - говорит Муйсте.

Больничная касса до сих пор не приняла решения о финансировании лечения Архангельского 

По словам Больничной кассы, к сожалению, невозможно ответить на вопрос, можно ли Анатолия Архангельского лечить на родине за счет Больничной кассы, так как итальянские врачи еще  занимаются постановкой диагноза. 

«Если лечение в Эстонии возможно, то все застрахованные люди получают его с поддержкой Больничной кассы. В настоящий момент ситуация такова, что мы можем финансировать только те обследования и консультации, проводящиеся для пациента в иностранном государстве, которые невозможно осуществить в Эстонии», - сказала главный специалист отдела связей с общественностью и пропаганды здоровья Больничной Кассы Хейди Кукк. Этот вопрос так и не был решен. «Больничная касса обязана дождаться мнения заявителя или его представителя, которое не было получено сегодня, а крайний срок — сегодня. Если мы не получим ответа, то на новой неделе примем решение относительно финансирования обследований и консультаций на основании имеющихся данных», - объяснила Хейди Кукк. 

Если диагноз будет установлен, здешние врачи рассмотрят варианты лечения Архангельского в Эстонии. Если лечение, в котором нуждается пациент, невозможно осуществить на родине, будет рассмотрена возможность финансирования лечения в иностранном государстве.

По словам Кукк, они не помнят подобного случая из недавнего прошлого, когда Больничную просили профинансировать лечение при неустановленном диагнозе.

Помощь Союза балета

Чтобы Муйсте могла оказывать Архангельскому стопроцентную поддержку в больнице, Эстонский союз балета взял ситуацию под свой контроль и открыл сбор пожертвований на лечение артиста. Как подчеркивает Союз балета: важен каждый цент и евро.

Как сказала председатель Эстонского союза балета Трийну Упкин, сбор пожертвований идет хорошо. «Люди сочли, что это важно, это и есть важно. По данным на пятницу нам поступило 112 000 евро в качестве пожертвований. Это уже значительная сумма», - сказала Упкин, добавив, что материальная помощь — это меньшее, что может предложить союз Архангельскому. 

Несколько дней назад Муйсте обратилась в социальных сетях ко всем эстонцам, которые помогли ей. «Уже в течение нескольких месяцев я понимаю, что мы с семьей не одни в своей беде и на самом деле у супруга много тех, кто ему помогает. Анатолий очень верующий человек и он всегда меня учил, что молитва — это лучший подарок, который один человек может сделать другому», - заявила она.

Муйсте признает, что когда Айвар Мяэ и Трийну Упкин впервые ей написали с предложением помочь собрать деньги и рассказать эту историю общественности, у нее была резко отрицательная реакция. «Анатолий никогда не любил делиться с кем-либо своей личной жизни — тем более, через социальные сети. Но когда я ему об этом позже рассказала, реакция была противоположной», - говорит Муйсте.

Сражающийся с заболеванием артист балета со слезами на глазах сказал: «Бог отправляет нам помощь и от нее никогда нельзя отказываться».

Если вы хотите помочь, то сделайте пожертвование на счет Эстонского союза балета:

EE161010022081883007

Eesti Balletiliit

Пояснение: ANATOLILE

Собранные деньги пойдут на покрытие лечения Анатолия и сопутствующие расходы.

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