Здоровье солиста Национального балета «Эстония» ухудшается с каждым днем

По словам Муйсте, здоровье мужа ухудшилось даже после того, как он попал в итальянскую больницу. «Я каждый день замечаю новые симптомы, которых ранее не было. Позавчера у него появилась высокая температура — 39 и он не отвечал на мои вопросы. Только мычал. Иногда долго пытаюсь понять, что ему надо или о чем он хочет мне сказать. Это вызывает чудовищное чувство беспомощности: я хотела бы помочь, но просто не знаю, как», - рассказывает жена о ежедневной борьбе за здоровье мужа.

Анатолий Архангльский вместе с детьми и супругой. ФОТО: Erakogu

Весной 43-летний Архангельский переболел Covid-19. «После того, как спала температура, казалось, что все налаживается. Театры открыли, Национальный балет "Эстония" начал свою работу, но Анатолий чувствовал себя в балетном зале и на сцене хуже, чем после проведенного дома в изоляции времени: голова болела и кружилась, равновесие было нарушено, зрение упало, левая рука тряслась», - описал Союз балета.

Архангельский взял больничный в надежде, что отпуск поможем ему восстановиться. «К сожалению, этого не хватило и симптомы только усугублялись. В руке начались судороги, зрение ухудшилось в несколько раз, повседневная деятельность стала затруднительно», - рассказали в Союзе балета.

Супруга Архангельского была вынуждена несколько раз вызывать скорую, но анализы не давали причин на длительное время оставлять ее мужа в больнице. В середине июня Анатолий попал в Ида-Таллиннскую центральную больницу, где провел более месяца. Он почти полностью потерял способность говорить, видеть и контролировать свои конечности, которые дергались и были подвержены судорогам.

«Менялись лечащие врачи, методы лечения и предположения о возможных диагнозах, но в итоге диагноз так и не был поставлен. Врачи лишь отмечали, что речь идет о редком случае, с которым они не сталкивались. Возможности, доступные в Эстонии, были исчерпаны», - добавил Союз балета.

В надежде на диагноз в Италию

Сестра Анатолия живет в Италии, и семья решила отправить его туда на лечение. В больнице города Удине в неврологическом отделении есть специальные аппараты для более узко направленного лечения.

Транспортировка Анатолия Архангельского в Италию. На снимке также его жена Марика Муйсте. ФОТО: Erakogu