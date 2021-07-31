Удовольствие от прибрежной недвижимости может быть уменьшено, например, зимними порывистыми ветрами, низкими гудками пароходов, головной болью от нескончаемых криков чаек и даже своеобразием нашего морского воздуха.

Удовольствие от прибрежной недвижимости может быть уменьшено, например, зимними порывистыми ветрами, низкими гудками пароходов, головной болью от нескончаемых криков чаек и даже своеобразием нашего морского воздуха. ФОТО: Eero Vabamägi

Люди всегда хотят того, чего не могут, а в Таллинне долгое время жить у моря было невозможно, пишет Postimees.

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Развитие приморского района Таллинна обсуждалось еще в советское время, вспоминает директор Музея архитектуры Трийн Ояри, но кроме Горхолла и новых зданий в Пирита, построенных к Олимпийским играм, ничего особенного не появилось.

Вся береговая линия входила в запретную зону, и когда наступила свобода, особенно в 1990-х годах, проектирование выхода к морю стало возможным. «Особенно в районе Старого порта было проведено множество архитектурных конкурсов, и на берегу было спроектировано новое сердце города», — говорит Ояри. Однако большого и продуманного градостроительного плана тогда и не родилось. «Земля продавалась по частям, и прошло почти 25 лет, прежде чем на берегу моря в центре города были установлены первые подъемные краны».