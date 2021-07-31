Сегодня на Катлери пройдут экстремальные соревнования по прыжкам на велосипедах
Сегодня, 31 июля, возле микрорайона Катлери на склоне Ласнамяэ пройдут соревнования по дертджампингу или же прыжкам на горных велосипедах под названием Katleri Dirt Jam.
Сегодня, 31 июля, возле микрорайона Катлери на склоне Ласнамяэ пройдут соревнования по дертджампингу или же прыжкам на горных велосипедах под названием Katleri Dirt Jam.
«В последние годы мы с единомышленниками заметно обновили дерт-парк на Катлери. Теперь там есть и специальная учебная линия, которая подойдет для велосипедистов любого уровня, пока не имеющих опыта экстремальных прыжков. А сегодня все желающие могут прийти посмотреть на выступление более опытных спортсменов», – сказал один из организаторов мероприятия Katleri Dirt Jam 2021, представитель клуба Estonian Freeride Guild Денис Михалюк.
Мероприятие Katleri Dirt Jam начнется в 17:00. Спортсмены, выполнившие лучшие трюки, получат призы. Также будет награжден автор лучшего падения. Дерт-парк на Катлери существует уже почти на протяжении десяти лет, но долгие годы был заброшен и был восстановлен в 2019 году.
«Мы рады, что расположенный на склоне Ласнамяэ дерт-парк Катлери или иными словами трасса для выполнения прыжков и трюков на горных велосипедах – это первое в своем роде официальное спортивное сооружение в Таллинне. Естественно, при выполнении подобных трюков следует соблюдать необходимые меры предосторожности», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.