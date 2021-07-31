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  • Сегодня на Катлери пройдут экстремальные соревнования по прыжкам на велосипедах

Сегодня на Катлери пройдут экстремальные соревнования по прыжкам на велосипедах

Вид на Ласнамяэ с телебашни. ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/EMF

Сегодня, 31 июля, возле микрорайона Катлери на склоне Ласнамяэ пройдут соревнования по дертджампингу или же прыжкам на горных велосипедах под названием Katleri Dirt Jam.

«В последние годы мы с единомышленниками заметно обновили дерт-парк на Катлери. Теперь там есть и специальная учебная линия, которая подойдет для велосипедистов любого уровня, пока не имеющих опыта экстремальных прыжков. А сегодня все желающие могут прийти посмотреть на выступление более опытных спортсменов», – сказал один из организаторов мероприятия Katleri Dirt Jam 2021, представитель клуба Estonian Freeride Guild Денис Михалюк.

Мероприятие Katleri Dirt Jam начнется в 17:00. Спортсмены, выполнившие лучшие трюки, получат призы. Также будет награжден автор лучшего падения. Дерт-парк на Катлери существует уже почти на протяжении десяти лет, но долгие годы был заброшен и был восстановлен в 2019 году.

«Мы рады, что расположенный на склоне Ласнамяэ дерт-парк Катлери или иными словами трасса для выполнения прыжков и трюков на горных велосипедах – это первое в своем роде официальное спортивное сооружение в Таллинне. Естественно, при выполнении подобных трюков следует соблюдать необходимые меры предосторожности», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

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