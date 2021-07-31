В Ида-Вирумаа в ходе спасательных работ обнаружили тело человека
Сегодня вчером в Кивиыли (Ида-Вирумаа) горел жилой дом, в ходе тушения которого спасатели обнаружили труп человека.
Сегодня вчером в Кивиыли (Ида-Вирумаа) горел жилой дом, в ходе тушения которого спасатели обнаружили труп человека.
31 июля в 2:57 в центр тревоги сообщили, что на улице Муру в Кивиыли открытым огнем горит жилой дом и люди могут быть в нем. На вызов отреагировали спасатели Кивиыли, Йыхви, Кохтла-Ярве, Кунда, а также скорая помощь. На помощь профессиональным спасателям пришли добровольцы из Пуртсе. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили горящее четырехэтажное деревянное здание.
Пожар ликвидировали в 8:12. В ходе работ по тушению в здании обнаружили погибшего человека. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По данным на 30 июля, в Эстонии в пожарах погибли 24 человека, из них пять в Ида-Вирумаа.