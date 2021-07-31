В Ида-Вирумаа в ходе спасательных работ обнаружили тело человека

31 июля в 2:57 в центр тревоги сообщили, что на улице Муру в Кивиыли открытым огнем горит жилой дом и люди могут быть в нем. На вызов отреагировали спасатели Кивиыли, Йыхви, Кохтла-Ярве, Кунда, а также скорая помощь. На помощь профессиональным спасателям пришли добровольцы из Пуртсе. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили горящее четырехэтажное деревянное здание.