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  • В Ида-Вирумаа в ходе спасательных работ обнаружили тело человека
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В Ида-Вирумаа в ходе спасательных работ обнаружили тело человека

Свеча ФОТО: Liis Treimann

Сегодня вчером в Кивиыли (Ида-Вирумаа) горел жилой дом, в ходе тушения которого спасатели обнаружили труп человека.

31 июля в 2:57 в центр тревоги сообщили, что на улице Муру в Кивиыли открытым огнем горит жилой дом и люди могут быть в нем. На вызов отреагировали спасатели Кивиыли, Йыхви, Кохтла-Ярве, Кунда, а также скорая помощь. На помощь профессиональным спасателям пришли добровольцы из Пуртсе. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили горящее четырехэтажное деревянное здание.

Пожар ликвидировали в 8:12. В ходе работ по тушению в здании обнаружили погибшего человека. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным на 30 июля, в Эстонии в пожарах погибли 24 человека, из них пять в Ида-Вирумаа.

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