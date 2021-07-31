Картина дня: первое большое интервью кандидата в президенты и всплеск заболеваемости
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 31 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 31 июля.
«Бывает, что он весь день страдает от сильных судорог и панических атак — он не может успокоиться, тело не слушается его, а только дергается». Так описала состояние здоровья находящегося в Италии на лечении солиста Национального балета «Эстония» Анатолия Архангельского его супруга Марика Муйсте. Читать далее…
Вчера спикер Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия) предложил всем партиям рассмотреть кандидатуру президента Академии наук Эстонии Тармо Соомере на пост президента Эстонии. Соомере, который встретится с партиями на следующей неделе, сказал в интервью Postimees, что для президента важно не вмешиваться во внутреннюю политику страны и содействовать поиску точек соприкосновения в обществе. Читать далее...
Счастье – когда не смеешь на него надеяться. Примерно так можно описать внутреннее состояние множества жителей Эстонии, отсчитывавших последние секунды финального матча командного состязания по фехтованию на шпагах. Читать далее…
20 августа — тридцатая годовщина восстановления независимости Эстонии. Если говорить о человеческом тридцатилетии, в большинстве случаев это — возраст зрелого, состоявшегося и уверенного в себе человека. Для государства тридцать лет — совсем не много. И последние события, к сожалению, показывают, что решения, которые принимает наше правительство в связи с усилившейся заболеваемостью осточертевшим коронавирусом, назвать зрелыми и последовательными, простите, язык не поворачивается. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3350 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 249, то есть 7% от общего количества тестов. Из новых зараженных 79,5% не были вакцинированы. Читать далее…
В четверг вечером случайный прохожий обнаружил на причале Вильяндиского озера двух мертвых кошек. Вскрытие показало, что кошки, хозяин которых в тот же день планировал их усыпить, были отравлены. Читать далее…
Катрина Лехис, выигравшая олимпийское золото, говорит, что на достигнутом не остановится — ей не хватает Кубка мира и индивидуального олимпийского золота. Читать далее...
Люди всегда хотят того, чего не могут, а в Таллинне долгое время жить у моря было невозможно. Читать далее...