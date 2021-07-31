В Синимяэ почтили память погибших в боях летом 1944 года

Об этом сообщил портал новостей вещания, отметив, что в этом году мероприятие прошло скромно, без участия политиков и других видных деятелей страны. Собралось около сотни человек, которые возложили цветы и зажгли свечи у мемориала Эстонского легиона.

После завершения официальной части участники мероприятия отправились в Синимяэский военный музей.

Битва за Синимяэ между Красной Армией и немецкими войсками, проходившая с 25 июля по 12 августа 1944 года, является битвой с наибольшим количеством жертв на эстонской земле. Точное количество людей, павших в Синимяэ, неизвестно. Говоря о потерях Красной Армии, историк Юло Таймре называет 170 000 человек, а на немецкой стороне - 10 000 человек. По оценкам, в Синимяэ погибли около 2500 эстонцев в немецкой форме.