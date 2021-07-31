Сб, 31.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • На шоссе Таллинн-Тарту BMW врезался в дорожное ограждение

На шоссе Таллинн-Тарту BMW врезался в дорожное ограждение

Politseiauto. Foto on illustratiivne. ФОТО: Arved Breidaks

Сегодня днем ​​на шоссе Таллинн-Тарту в аварию попал автомобиль BMW, из-за чего движение на месте ДТП было нарушено.

По данным Департамента полиции и погранохраны, в 16.20 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Козе на дороге Таллинн-Тарту автомобиль BMW врезался в дородное ограждение.

Скорая помощь на месте осмотрела двух человек, находившихся в машине, никаких травм не обнаружено. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back