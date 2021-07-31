На шоссе Таллинн-Тарту BMW врезался в дорожное ограждение
Сегодня днем на шоссе Таллинн-Тарту в аварию попал автомобиль BMW, из-за чего движение на месте ДТП было нарушено.
Сегодня днем на шоссе Таллинн-Тарту в аварию попал автомобиль BMW, из-за чего движение на месте ДТП было нарушено.
По данным Департамента полиции и погранохраны, в 16.20 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Козе на дороге Таллинн-Тарту автомобиль BMW врезался в дородное ограждение.
Скорая помощь на месте осмотрела двух человек, находившихся в машине, никаких травм не обнаружено. Точные обстоятельства случившегося выясняются.