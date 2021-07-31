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Туристов эвакуировали из трех отелей Бодрума из-за лесных пожаров

Пожар в Бодруме ФОТО: AP/Scanpix

Из-за лесных пожаров людей начали эвакуировать из трех пятизвездочных отелей в турецком Бодруме. Решение выселить людей из номеров было принято в профилактических целях.

"Эвакуация проведена в профилактических целях. Непосредственной угрозы возгорания гостиниц нет", - говорится в сообщении.

Как отмечают в местных СМИ, возгорание началось в квартале Ичмелер, огонь начал быстро приближаться к жилой зоне из-за сильного ветра.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что лесные пожары на юге страны могли возникнуть в результате поджогов.

Добавим, Министерство иностранных дел Украины рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Турцию.

Отметим, что в результате лесных пожаров в Турции пострадало уже более 180 человек.

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