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В Англии в столкновении трех грузовиков погиб водитель из Эстонии

Движение на месте ДТП было перекрыто до вечера пятницы ФОТО: Grant Falvey / London News Pictures via ZUMA Wire / Scanpix

Водитель грузовика из Эстонии погиб в пятницу в дорожно-транспортном происшествии недалеко от Дувра на юге Англии, пишет Postimees.

По данным полиции Кента, авария произошла примерно в 10.25 по местному времени в пятницу. Три грузовика, двигавшиеся в одном направлении, столкнулись на шоссе A2 на кольцевой развязке Уитфилд, пишет Kent Online.

Эстонcкий водитель, которому по сообщению британского СМИ было около 60 лет, погиб на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются, местная полиция обратилась за помощью к очевидцам аварии.

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