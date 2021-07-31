Галерея ⟩ ДТП в центре Таллинна перешло в конфликт с рукоприкладством
Сегодня вечером в центре Таллинна микроавтобус Renault наехал на пьяного велосипедиста, который затем напал на водителя автомобиля, сообщает Postimees.
Сегодня вечером в центре Таллинна микроавтобус Renault наехал на пьяного велосипедиста, который затем напал на водителя автомобиля, сообщает Postimees.
Около 17.20 полиция получила вызов на улицу Татари, где, по предварительным данным, Renault не остановился перед знаком «Стоп» и сбил велосипедиста, сообщил Департамент полиции и погранохраны.
После ДТП между сторонами разгорелся конфликт. По информации Postimees, велосипедист напал на водителя Renault с кулаками.
Прибывшая полиция установила у велосипедиста состояние алкогольного опьянения, и отвезла его и водителя в участок для дальнейших действий.
Точные обстоятельства случившегося выясняются.