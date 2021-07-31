В Финляндии бушуют пожары – крупнейшие за полвека
В Финляндии пожарные борются с сильнейшим за последние 50 лет лесным пожаром, который за пять дней уничтожил площадь примерно в 300 гектаров, сообщает TVNET со ссылкой на AFP.
В Финляндии пожарные борются с сильнейшим за последние 50 лет лесным пожаром, который за пять дней уничтожил площадь примерно в 300 гектаров, сообщает TVNET со ссылкой на AFP.
Пожар начался в понедельник примерно в 25 километрах на юг от небольшого портового городка Калайоки в Ботническом заливе.
«Он по-прежнему горит, но он не стал больше, он ограничен на 300 гектаров», — сообщил чиновник, ответственный за операции по тушению пожаров недалеко от Калайоки.
Чиновник прогнозирует, что на полное тушение пожара потребуется минимум неделя, а возможно, что две или три.
В тушении пожара принимают участие около 250 человек, в том числе военные, используются четыре вертолета.
Люди в пожаре не погибли.
Эксперты указывают, что это крупнейший пожар в Финляндии с 1971 года, когда выгорела площадь в 1600 гектаров. В этом году Финляндия переживает нетипично теплое лето.
Лесные пожары в северных странах происходят редко и обычно их тушат быстро. Однако в 2018 году в Швеции пожар уничтожил площадь почти в 20 000 гектаров.