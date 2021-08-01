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  • Аркадий Попов: на больничную койку в первую очередь попадают невакцинированные

Аркадий Попов: на больничную койку в первую очередь попадают невакцинированные

Аркадий Попов. ФОТО: Andres Haabu

Медики отмечают, что сейчас коронавирусом болеют в основном молодые, входящие в возрастную группу от 20 до 42 лет, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"На больничную койку в первую очередь попадают невакцинированные. Сейчас в больнице находится только один полностью вакцинированный пациент. Однако ему уже много лет. У него развилась пневмония, воспаление легких, но состояние стабильное, несмотря на пожилой возраст и сопутствующие заболевания", - подчеркнул глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.

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